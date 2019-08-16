FİNANS

Genç Türk mühendisler Akkuyu NGS'de iş başı yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki eğitimlerini tamamlayan Türk mühendisler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde iş başı yapmanın heyacanını yaşıyor - Akkuyu Nükleer AŞ'de görevli Nükleer Enerji Mühendisi Anıl Memiş: - "Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde eğitim almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle" - "Nükleer enerji her şeyden önce temiz bir enerji kaynağı. İleride ülkemizin enerji gereksinimini karşılayacak ama bunu sadece enerji gereksinimi olarak düşünmeyelim, ülkemizin yan sanayisi de gelişecek ve binlerce kişilik istihdam alanı sağlanacak"

SOSNOVİ BOR (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (Akkuyu NGS) çalışacak genç Türk mühendisler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki (MEPhI) 6,5 yıllık eğitimlerinin ardından görevlerine başlamanın sevincini yaşıyor.

Dünyanın ilk nükleer santralinin bulunduğu Rusya'nın Obninsk şehrinde geçen yıl martta eğitimlerini tamamlayan ilk Türk öğrenci grubu, Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara ofisi ve Mersin'deki santral sahasında işe başladı.

Akkuyu NGS'nin genç mühendisi Anıl Memiş de santralde çalışacak ilk uzmanlardan biri olmanın gururunu yaşıyor.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEPhI'deki nükleer enerji mühendisliği eğitimini şubatta tamamladığını ve haziran ayında da Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara ofisinde göreve başladığını söyledi.

Memiş, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip Rusya'daki Leningrad NGS-2'de uygulamalı eğitiminin devam ettiğini belirterek, "Stajımızdan sonra Mersin'deki Akkuyu sahasına gönderilmemiz planlanıyor. Burada şu an 5 kişiyiz ama arkadaşlarımız dönüşümlü olarak devamlı buraya gelecek." dedi.

Nükleer enerji alanına ilgi duyan gençlere seslenen Memiş, "Türkiye'de özellikle mühendis olmak isteyen arkadaşlara bu eğitimi tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bu eğitimi almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle." diye konuştu.

Memiş, nükleer enerjinin her şeyden önce temiz bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "İleride ülkemizin enerji gereksinimini karşılayacak ama bunu sadece enerji gereksinimi olarak düşünmeyelim, ülkemizin yan sanayisi de gelişecek ve binlerce kişilik istihdam alanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- "6,5 yıllık serüven gazete ilanıyla başladı"

Memiş, Türkiye'nin ilk nükleer enerji mühendisleri arasında yer almasını sağlayan 6,5 yıllık serüvenin gazete ilanıyla başladığını belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde okuyordum. İlanı gazetede gördüm ve başvurdum. Yazılı ve sözlü mülakatlar oldu. Bu mülakatlardan sonra binlerce kişinin arasından seçildik." diye konuştu.

İlk başta Rus eğitim sistemine uyum sağlamakta sıkıntılar yaşadıklarını ancak süreci başarıyla tamamladıklarını anlatan Memiş, "Biraz uyum sıkıntımız oldu ama çabuk geçti. Buradaki öğretmenlerimiz çok anlayışlı davrandı. Rus eğitim sisteminde okuyup bir şey öğrenmemek gibi bir şansınız yok. Rus eğitim sistemi zor ama başardık." dedi.

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde kurulacak nükleer santralin ilk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atılmıştı.

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