Genç Türk mühendisler Akkuyu NGS'de iş başı yapıyor

Memiş, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip Rusya'daki Leningrad NGS-2'de uygulamalı eğitiminin devam ettiğini belirterek, "Stajımızdan sonra Mersin'deki Akkuyu sahasına gönderilmemiz planlanıyor. Burada şu an 5 kişiyiz ama arkadaşlarımız dönüşümlü olarak devamlı buraya gelecek." dedi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEPhI'deki nükleer enerji mühendisliği eğitimini şubatta tamamladığını ve haziran ayında da Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara ofisinde göreve başladığını söyledi.

Nükleer enerji alanına ilgi duyan gençlere seslenen Memiş, "Türkiye'de özellikle mühendis olmak isteyen arkadaşlara bu eğitimi tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bu eğitimi almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle." diye konuştu.

Memiş, nükleer enerjinin her şeyden önce temiz bir enerji kaynağı olduğuna işaret ederek, "İleride ülkemizin enerji gereksinimini karşılayacak ama bunu sadece enerji gereksinimi olarak düşünmeyelim, ülkemizin yan sanayisi de gelişecek ve binlerce kişilik istihdam alanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- "6,5 yıllık serüven gazete ilanıyla başladı"

Memiş, Türkiye'nin ilk nükleer enerji mühendisleri arasında yer almasını sağlayan 6,5 yıllık serüvenin gazete ilanıyla başladığını belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde okuyordum. İlanı gazetede gördüm ve başvurdum. Yazılı ve sözlü mülakatlar oldu. Bu mülakatlardan sonra binlerce kişinin arasından seçildik." diye konuştu.