FİNANS

Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon'un finaline 20 takım katıldı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tematik kamplar düzenleyecek. Yani bilim, teknoloji kampları; temel bilim eğitimi kampları düzenleyecekler"

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Genç Hackathon'un finaline kalan 20 takım, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek çözümler geliştirmeye çalıştı.

2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile düzenlenen Genç Hackathon’un finali için takımlar Ankara'da buluştu.

Takımlar, 30 saatlik sürede, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler ile olan iletişimini güçlendirecek dijital çözümler ortaya koymaya çalıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etkinliğin düzenlendiği alanı ziyaretinde, gençlerden etkinliğe değerlendirmelerini aldı, üzerinde çalıştıkları çözümleri dinledi.

Varank, burada yaptığı açıklamada, organizasyonu gayet güzel bulduğunu söyledi.

Hackathon'larda yarışmacıların bir araya gelerek, belirli süreler içinde bir çözümü birlikte geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Varank, "Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın hazırladığı Genç Hackathon. Burada takımlar Bakanlığın ihtiyaç duyduğu dijital çözümleri üretmek için bir araya geldiler ve bir yarış veriyorlar. Tüm Türkiye'den 954 takım başvurdu. Elemeleri geçen 20 takım yarışıyor ve hazırladıkları programları yarın 4 dakikada sunacaklar. Birinci olan grup 25 bin liralık ödül alacak. Ödülü de gayet olumlu buluyor yarışmacılar." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllük Yılı" kapsamında gençleri gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Varank, etkinlikte bu konuda da birtakım dijital çözümler geliştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Geleceğe yapılacak en önemli yatırım, gençlere yapılan yatırımdır" sloganı doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Varank, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu anlamda güçlerini birleştiren iki bakanlık. Geçen ay beraber Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tematik kamplar düzenleyecek. Yani bilim, teknoloji kampları; temel bilim eğitimi kampları düzenleyecekler." dedi.

Geçen yıl 550 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ilk uzay, havacılık, teknoloji fuarı TEKNOFEST'in 17 Eylül'de başlayacağını bildiren Varan, "Bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Tüm Türkiye'den 2 binden fazla takım TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için bir araya gelecekler." diye konuştu.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklamasıAkbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması
Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorumHindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

100 kaymakam alınacak!

100 kaymakam alınacak!

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

Akbank'tan “TLREF Endeksli Ticari Kredi” açıklaması

Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum

Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.