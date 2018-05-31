İSTANBUL (AA) - Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, İstanbul’da kurdukları bilgisayar oyunu şirketini 250 milyon dolara satan gençler için, "Gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılması çok önemli bir gösterge. Gençler, 6 yıl önce kurdukları bilişim şirketiyle, ilk 100’deki sanayi şirketlerini geçti." ifadelerini kullandı.

Özden, yaptığı yazılı açıklamayla 6 yıl önce İstanbul’da gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılmasını değerlendirdi.

Özden, "Gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılması çok önemli bir gösterge. Bu rakam, Türkiye’nin ilk 100 büyük sanayi şirketi arasında yer alabilmek için yeterli. Gençler, 6 yıl önce kurdukları bilişim şirketiyle, ilk 100’deki sanayi şirketlerini geçti. Bu bize, hem bilişim sektörünün gücünü hem de gençlerimizdeki girişimcilik potansiyelini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.