FİNANS

Gençler "teknoloji yıldızı" olmak için hünerlerini sergileyecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Projesi'ne katılmak isteyen 5 bin 400 genç, yarın uygulamalı sınava girecek

Geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen 5 bin 400 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında yarın hünerlerini sergileyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, Deneyap Projesi'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girecek. Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yarın eş zamanlı gerçekleştirilecek. Sınavı geçen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'ne kabul edilecek.

Başkentteki uygulama sınavları, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ve sınavlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da refakat etmesi bekleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirecek. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak Deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

- Robotik kodlamadan uzay teknolojilerine

Deneyap eğitim modeli, 2 yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı. Deneyap'ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

İlk etapta 12 ilde hayata geçirilecek Deneyap, 2020 sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşmuş olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışmasıyla başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde Deneyap Atölyeleri kurulacak.

- Uygulamalı sınav

Deneyap'ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 17 Mart'ta yapılmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, yarın gerçekleştirilecek. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapacak, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen sürede anlatacak. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulunacak.

Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
"Deneyap Teknoloji Atölyesi" Milli teknoloji hamlesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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