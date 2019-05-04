Geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen 5 bin 400 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında yarın hünerlerini sergileyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan, Deneyap Projesi'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girecek. Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yarın eş zamanlı gerçekleştirilecek. Sınavı geçen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'ne kabul edilecek.

Başkentteki uygulama sınavları, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ve sınavlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da refakat etmesi bekleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirecek. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak Deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.