Gençlerin e-ticaretten mobilya alışverişi iki katına çıktı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin ev kurma telaşı başladı. 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde ev kurma telaşında olan öğrencileri de unutmadı.
Geçen günlerde kırtasiye kategorisinde büyük ilgi gören "Okula Dönüş" kampanyasını devam ettiren Hepsiburada, bu kapsamda üniversiteye başlama heyecanı yaşayan öğrencilerin hem bütçesini rahatlatacak hem de online alışveriş rahatlığıyla onlara vakit kazandıracak yeni bir kampanyanın düğmesine de bastı.
Ağustos ayı alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı. En çok alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Manisa, Eskişehir olarak sıralandı.
Hepsiburada’nın öğrenci evlerine yönelik yüzlerce ürün seçeneğiyle öğrenciler, evlerinde fark yaratıp kendi tarzlarını yansıtırken aynı zamanda bütçelerini koruyor. Çocuk ve genç odası takımları, çalışma mobilyaları, kanepe ve koltuklar, gardıroplar, yataklar, nevresimler, halılar, banyo tekstil ürünleri, ev gereçleri, perdeler, mutfak ve sofra ürünleri, TV üniteleri ve aksesuarlar gibi A’dan Z’ye tüm ev grubu ürünlerini öğrenciler yüzde 40’a varan ekstra indirimlerle alabiliyor.
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