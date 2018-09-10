FİNANS

Gençlerin e-ticaretten mobilya alışverişi iki katına çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ağustos ayı alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin ev kurma telaşı başladı. 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde ev kurma telaşında olan öğrencileri de unutmadı.

Geçen günlerde kırtasiye kategorisinde büyük ilgi gören "Okula Dönüş" kampanyasını devam ettiren Hepsiburada, bu kapsamda üniversiteye başlama heyecanı yaşayan öğrencilerin hem bütçesini rahatlatacak hem de online alışveriş rahatlığıyla onlara vakit kazandıracak yeni bir kampanyanın düğmesine de bastı.

Ağustos ayı alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, mobilya kategorisi alışverişini en çok artıran yaş grubunun 18-24 yaş aralığı olduğunu ve bu artışın yüzde 101 oranına ulaştığını açıkladı. En çok alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Manisa, Eskişehir olarak sıralandı.

Hepsiburada’nın öğrenci evlerine yönelik yüzlerce ürün seçeneğiyle öğrenciler, evlerinde fark yaratıp kendi tarzlarını yansıtırken aynı zamanda bütçelerini koruyor. Çocuk ve genç odası takımları, çalışma mobilyaları, kanepe ve koltuklar, gardıroplar, yataklar, nevresimler, halılar, banyo tekstil ürünleri, ev gereçleri, perdeler, mutfak ve sofra ürünleri, TV üniteleri ve aksesuarlar gibi A’dan Z’ye tüm ev grubu ürünlerini öğrenciler yüzde 40’a varan ekstra indirimlerle alabiliyor.

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Organize sanayiler Antalya'da buluşuyorOrganize sanayiler Antalya'da buluşuyor
Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildiKişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.