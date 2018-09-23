FİNANS

Gençlerin hayalleri, İstanbul Yeni Havalimanı’nda göklere yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 18:24 | Son Güncelleme

İGA’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması’nda liseli öğrencilerin tasarladığı model uçaklar İstanbul Yeni Havalimanı’nın semalarında süzüldü - Bu yıl Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmada birinci olan uçak, Özel Günhan Eğitim Kurumları öğrencilerinin oluşturduğu ‘Initial Air’ adlı takıma 6 bin TL’lik büyük ödülü getirdi

İSTANBUL (AA) - İGA’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması’nda liseli öğrencilerin tasarladığı model uçaklar İstanbul Yeni Havalimanı’nın semalarında süzülürken birinci olan uçak, Özel Günhan Eğitim Kurumları öğrencilerinin oluşturduğu ‘Initial Air’ takımına 6 bin TL’lik büyük ödülü kazandırdı.

İGA Havalimanı İşletmesi’nden yapılan açıklamaya göre, İGA'nın İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknofest iş birliği ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Model Uçak Yarışması’nın finali renkli görüntülere sahne oldu.

İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve 3 hafta sonu süren eğitimlerde bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğrenen gençler, ilk uçaklarını uçurma imkanı yakaladılar. Teknofest kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk kez gelen binlerce kişi de yarışma finalini ilgiyle takip etti.

Açıklamaya göre, bu yıl “Hayallerine Uç” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanından gencin katıldığı Model Uçak Yarışması’nda finale kalan 36 genç kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin 9 grup halinde yer aldıkları yarışma, Cengaver, Kartal, Hürkuş 2018, Daçka, Libertatum, İstikbal Göklerdedir, Aetos Dios, Initial Air ve Hisar CS takımlarının mücadelesine sahne oldu.

Özel Günhan Eğitim Kurumları öğrencilerinden oluşan ‘Initial Air’ adlı takımın tasarladığı uçak, yarışmada belirlenen uçuş görevlerini yerine getirdi ve büyük ödüle layık görülerek 6 bin liralık ödülün sahibi oldu.

İstek Özel Acıbadem Lisesi öğrencilerden oluşan 'İstikbal Göklerdedir’ ekibi ikinciliği elde ederek 4 bin liralık ödülün, Özel Ankara Eğitim Koleji Vakfı öğrencilerinin oluşturduğu ‘Hürkuş 2018’ ekibi de üçüncülüğü kazanarak 2 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, Gazeteci Güntay Şimşek, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hayri Acar, İGA Havalimanı İşletmesi İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melih Mengü, İGA CTO’su İsmail Hakkı Polat ve İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Özeren, İGA olarak üçüncüsünü düzenledikleri Model Uçak Yarışması finalinin bu yıl Teknofest kapsamında yapılmasının yarışmayı daha görkemli yaptığını söyledi. Teknoloji ile dolu bir festivalin son gününde yaklaşık 1 aydır yoğun uğraşlar vererek eğitim alan ve uçaklarını hazırlayan takımların final yaptığını kaydeden Özeren, şunları söyledi:

"Havalimanımızın açılışı öncesi bu denli önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız ve gençlerimizin hayallerine ortak olduğumuz için mutluyuz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin aldıkları eğitim sonrası tasarladıkları uçakları semalarda görünce Türkiye’yi havacılıkta ne denli başarılı yılların beklediğini görebiliyorum. Gençlerimizin havacılık konusunda ortaya koyduğu azim ve emeğin bir göstergesi olan bu model uçaklar, yine bu gençlerin tasarlayacağı yerli ve milli uçakları göklerde göreceğimiz günlerin yakın olduğunu gösteriyor. Adımızı dünyaya havalimanımızla olduğu gibi yakın gelecekte havacılık sektöründeki başarılarımız ve gençlerimizin ürettikleri teknolojilerle duyurmalıyız. İstanbul Yeni Havalimanı semalarında süzülen uçakların böylesine parlak beyinlerin eseri olması hepimizi gururlandırmalı.”

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Anahtar Kelimeler:
İGA İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması TEKNOFEST

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