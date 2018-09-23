Gençlerin hayalleri, İstanbul Yeni Havalimanı’nda göklere yükseldi

İSTANBUL (AA) - İGA’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması’nda liseli öğrencilerin tasarladığı model uçaklar İstanbul Yeni Havalimanı’nın semalarında süzülürken birinci olan uçak, Özel Günhan Eğitim Kurumları öğrencilerinin oluşturduğu ‘Initial Air’ takımına 6 bin TL’lik büyük ödülü kazandırdı.

İGA Havalimanı İşletmesi’nden yapılan açıklamaya göre, İGA'nın İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknofest iş birliği ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Model Uçak Yarışması’nın finali renkli görüntülere sahne oldu.

İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve 3 hafta sonu süren eğitimlerde bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğrenen gençler, ilk uçaklarını uçurma imkanı yakaladılar. Teknofest kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk kez gelen binlerce kişi de yarışma finalini ilgiyle takip etti.

Açıklamaya göre, bu yıl “Hayallerine Uç” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanından gencin katıldığı Model Uçak Yarışması’nda finale kalan 36 genç kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin 9 grup halinde yer aldıkları yarışma, Cengaver, Kartal, Hürkuş 2018, Daçka, Libertatum, İstikbal Göklerdedir, Aetos Dios, Initial Air ve Hisar CS takımlarının mücadelesine sahne oldu.