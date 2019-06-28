Gençlerin savunma sanayisi ilgi haritası

Son olarak Vizyoner Genç portalı üzerinden, gençlerin Türk savunma sanayisine ilişkin görüş ve beklentilerini ölçmek amacıyla anket çalışması yapıldı. Anketle, savunma sanayisindeki gelişmeleri takip etme sıklığı, savunma sanayisinde çalışmak istenilen alan ve takip edilen trendlere bakış ortaya koyuldu.

Geçen yıl düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yapılan tanıtımla faaliyetlerine başlayan Vizyoner Genç, savunma sanayisi firmalarını hedefleyen gençler için kariyer çözümleri sunarken, Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversitelilerden oluşan gençlik ağını da yönetiyor.

Türk savunma sanayisinin gelecek projeksiyonuna hizmet etmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde çalışmalarını gerçekleştiren kariyer ve kişisel gelişim portalı Vizyoner Genç, sektör ile gençler arasındaki bağları güçlendiriyor.

Dijital tabanda yürütülen anket çalışmasına göre, Türk savunma sanayisi alanında kariyer hedefleyen gençlerin yüzde 50'si milli duygularını ön planda tutarken, yüzde 33'ü kariyer beklentilerine uygunluk, yüzde 7'si kurumsal imaj ve yüzde 4'ü prestij faktörlerine önem veriyor.

Gençlerden yüzde 58'i hava, yüzde 20'si kara, yüzde 11'i uzay, yüzde 8'i siber ve yüzde 3'ü deniz alanlarında çalışmayı hedefliyor.

Katılımcılar yoğun olarak Türk savunma sanayisi hakkındaki gelişmeleri takip ediyor, en çok yerlileşme ve millileşme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtiyor.

- Yapay zekanın peşindeler

18-22 yaş aralığında, üniversiteli gençlerin katıldığı anket, bu kişilerin hangi teknolojik trendleri takip ettiklerini de ortaya koydu. Söz konusu kategoride yüzde 41 ile birinci sırayı yapay zeka alırken, listenin ikincisi yüzde 20 ile inovasyon oldu. Bu iki trendi, yüzde 15 ile insan-makine ve yüzde 4 ile büyük veri takip ediyor.

Savunma sanayisi alanında gençlere ilgi çekici gelen bölümler ise sırasıyla robotik, yazılım, pazarlama ve IoT (nesnelerin interneti) oldu.

