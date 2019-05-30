FİNANS

"Gençlik Paketleri" CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gençlere ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

CarrefourSA, TOG ile gerçekleştirdiği “Gençlik Paketi” kampanyası kapsamında toplanan paketleri gençlere teslim etti

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere ulaştırdı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere gönderdi.

Gençlik Paketleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü’nün katılımıyla 29 Mayıs, Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törenle öğrencilere teslim edildi.

- Kampanya ile hedef, bin gence ulaşmak.

Açıklamada kampanyaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak bugüne kadar attıkları her adımda toplum yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Sabancısı prensibiyle gençlerin bugünümüz olduğuna inanıyor ve gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bu doğrultuda da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 'Destek Lazımsa CarrefourSA' diyerek 17 Mayıs’ta yeni bir kampanyaya imza attık. Mevcut cep harçlıklarıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını giderebilen gençlerin temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları da son derece önemli.

Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak amacıyla müşterilerimizle birlikte el ele vererek Türkiye’nin 53 ilindeki 611 marketimizde Gençlik Paketi ismiyle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri 19 TL’den satışa sunduk. Kısa zamanda toplanan paketleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettiği gençlere ulaştırdık. Sorumlu perakendeci anlayışımız doğrultusunda gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Çitilgülü de, toplum gönüllüsü gençlerin 17 yıldır toplumsal sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çok çeşitli temalarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "CarrefourSA'nın desteği ile yürüttüğümüz 'Gençlik Paketi' kampanyası kapsamında 1 -31 Mayıs'da CarrefourSA müşterileri, gençlere destek olabilmek için kişisel bakım ürünleri satın aldı. CarrefourSA da bu ürünlerin yer aldığı paketleri, gençlerin tespit edecekleri okullarda dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Gençlere ve gençliğin gücüne inanan CarrefourSA’ya ve duyarlı CarrefourSA müşterilerine, gönüllü çalışmalarıyla enerjilerini toplum için kullanmayı seçen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-19 TL’ye Gençlik Paketi

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamındaki Gençlik Paketleri’nde, CarrefourSA müşterilerinin marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

Gençlere destek amacıyla 19 TL’den satılan paketlerde diş macunundan deodorant spreye, şampuandan jilete, kadın pedinden ıslak mendile kadar kız ve erkek öğrencilere yönelik farklı kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

Asansörde kabus! Korkunç olayAsansörde kabus! Korkunç olay
Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldıHepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacakBayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA' tog

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Dolarda sert düşüş!

Dolarda sert düşüş!

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.