FİNANS

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Akbank iş ortaklığında Endeavor Derneği tarafından yürütülen genç girişimcilik programı CaseCampus'un mezunlarından 60’ı program süresince ya da sonrasında kendi girişimini başlatarak CaseCampus ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Akbank iş ortaklığında Endeavor Derneği tarafından yürütülen genç girişimcilik programı CaseCampus'un mezunlarından 60’ı program süresince ya da sonrasında kendi girişimini başlatarak CaseCampus ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını attılar.
Case Campus, 10 hafta boyunca devam eden Bahar 2018 Dönemi’ni Kapanış Konferansı ile tamamladı. Girişimci düşünce yapısını, üniversiteli ve yeni mezun gençlerde yerleştirmeyi hedefleyen CaseCampus’den, 5. dönem mezunları ile birlikte toplam 365 gencin mezun olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, girişimci olmak isteyen potansiyeli yüksek gençleri cesaretlendiriyor.
"Katılımcılar 10 haftalık program boyunca, Türkiye’den son yıllarda çıkmış ve dünyaya açılmış başarılı girişimler olan Düğün.com, Nişfud, iyzico ve Insider’ın vaka ve yaşanmış ikilemlerini girişimcilik akademisyenleri önderliğinde inceleyip, bu ikilemlere alternatif çözümler ürettiler.
"Program iki haftada bir gerçekleşen online forumlar ve İstanbul’da 7 Nisan, 5 Mayıs ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üç ayrı konferansta, iş modeli, büyük veri, yapay zeka ve markalaşma konularını ele aldı. Katılımcılar ayrıca başarılı girişimciler ve yatırımcıların hikayelerini dinleyip, onlarla iletişim kurma fırsatı buldular.
"Türkiye’nin tüm şehirlerinden üniversite lisans öğrencileri ve son beş yılda mezun olmuş katılımcılara ücretsiz olarak sunulan programa başvurular casecampus.org’da yer alan başvuru formu aracılığıyla toplandı. Gelen 1000’in üzerinde başvuru titizlikle değerlendirildi ve 75 finalist, CaseCampus Fellow’u olarak programa katılmaya hak kazandı.
"Katılımcıların yarısı İstanbul’dan, diğer yarısı ise aralarında Eskişehir, Kayseri, Konya ve Samsun gibi illerin bulunduğu Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa dahil oldu.
"Tüm bölümler ve farklı disiplinlerden gelen öğrencileri kabul eden CaseCampus Bahar 2018 programına mühendislik bölümleri öğrencilerinin ilgisi büyüktü. Katılımcıların yüzde 59’unu mühendislik bölümleri, yüzde 31’ini işletme bölümleri, kalan yüzde 10’unu ise çok çeşitli bölümlerden gelen öğrenciler oluşturdu.
"Program dahilinde katılımcılar, girişimci ve yatırımcıların yer aldığı panellere katılma, networking etkinliklerinde ekosistemle tanışma ve başarılı Türk girişimcilerinin vaka çalışmaları ile girişimci düşünme yapısını deneyimleme fırsatı yakaladılar.
"Bu süreçte katılımcılara Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden girişimcilik akademisyenlerinin yer aldığı CaseCampus Danışma Kurulu önderlik etti."
Açıklamaya göre, CaseCampus, 7 Nisan 2018’de yaptığı program açılışında katılımcılarla fikir geliştirme ve bunları iş modeline dönüştürme odaklı egzersizler gerçekleştirerek öğrenim sürecinin temelini attı. Gün içinde ayrıca son dönemin en başarılı girişimlerinden iyzico’nun kurucu ortağı Barboros Özbugutu’yu ve önceki CaseCampus dönemlerinden mezun olup işlerini kurmuş Fellow’lar;, Burak Sönmez (Glocalzone), Erdem Lafcı (The Apps), Mesut Keskin (E-bursum) ve Serkan Türkoğlu (Tarifebilir)’i ağırladı.
CaseCampus’un ikinci konferansında girişimcilik dünyasındaki güncel trendlerden olan büyük veri, yapay zeka ve markalaşma konularına yer verildi. Endeavor mentörlerinden Hamit Hamutçu Büyük Veri ve Yapay Zeka, Meltem Çakır ise Markalaşma konusunda konuşmalar gerçekleştirdi.
Kapanış Konferansı ise daha çok girişim ekosisteminin yatırımcı ve diğer paydaş kurumlarının temsilcilerinin katıldığı bir networking ortamına odaklandı. Gün sonunda programı başarıyla tamamlayan Fellow’lar katılım belgelerini almaya hak kazandı.
Programın temel misyonu olan girişimci düşünme yapısını yerleştirmek için tüm konferanslarda ayrıca ‘World Cafe Girişimci Buluşmaları’ ve ’Fireside Chat’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Buna yönelik olarak da KolayİK, Kolektif House, Insider, iyzico, OBSS, Stubridge ve Twentify girişimlerinin kurucuları etkinliklere katılım sağlayıp Fellow’larla görüşmelerde bulundu.
Mezun olmaya hak kazanan Fellow’lar Akbank ve Endeavor Derneği’nin inisiyatifiyle, program sonrasında girişim ekosistemindeki start-up’lar, yatırımcı kurumlar, Akbank ve diğer temsilcilerde staj ve iş fırsatlarına yönelik destekleniyorlar.
Bunun yanı sıra girişimini kurmuş olan mezunlar, Sonbahar 2018 döneminde uygulanacak yoğun mentörlük ve eğitim programı MentorCampus için değerlendirmeye alınacaklar. (Fotoğraflı)

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