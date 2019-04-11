Genel Energy'de bayrak değişimi

Londra borsasında işlem gören Türk ortaklı Genel Energy şirketinin, üst yöneticilik (CEO) görevini Bill Higgs'in üstlendiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut CEO Murat Özgül'ün 4 yıllık görevini Higgs'e devrettiği ifade edildi.

Şubat sonu itibarıyla şirketin net nakit pozisyonunun 81 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Energy'nin piyasa değerini son iki yılda dört kat arttırarak ulaşılması zor bir rekora imza atan Özgül, görevini şirket operasyonlarının başında bulunan Bill Higgs’e devretti. Özgül, şirkette yönetim kurulu özel danışmanı olarak gaz sahalarının geliştirilmesi başta olmak üzere stratejik önemi bulunan projelerde bir yıl daha hizmet vermeye devam edecek. Şirket bugün bu mali yapısıyla, sadece organik büyüme hedeflerine odaklanmakla kalmayıp, hissedarlarına temettü dağıtacak, bütün bunlardan sonra dahi yıllık 100 milyon dolar serbest nakit akışı üretebilecek bir noktaya geldi."

