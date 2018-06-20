FİNANS

General Electric, Dow Jones Endeksinden çıkartıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 04:31 | Son Güncelleme

Dow Jones Sanayi Endeksinde 111 yıl ile kesintisiz en uzun işlem gören şirket ünvanına sahip olan General Electric hisseleri artık endekste işlem görmeyecek

ABD'nin köklü şirketlerinden olan ve 126 yıl önce Thomas Edison tarafından kurulan General Electric'in Dow Jones Sanayi Endeksinden çıkartıldığı bildirildi.

Dow Jones Sanayi Endeksinin işletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices adlı şirketten yapılan açıklamada, endekste işlem gören 30 firmanın arasında, 26 Haziran Salı gününden itibaren artık General Electric'in yer almayacağı belirtildi.

ABD ekonomisinin son asırda değişime uğradığının kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinde daha çok tüketici, finans, sağlık ve teknoloji alanlarındaki şirketlerin öne çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Dow Jones Sanayi Endeksinde General Electric'in yerine ABD'nin en büyük ikinci eczane zinciri olan Walgreens'in sahibi olan Walgreens Boots Alliance adlı firmaya yer verileceği ifade edildi.

Walgreens Boots Alliance'ın hisse değerinin daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, bu şirketin Dow Jones Sanayi Endeksine daha anlamlı katkıda bulunacağı ve Amerikan ekonomisiyle piyasalarını daha iyi temsil edeceği vurgulandı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, açıklamanın ardından New York borsasının kapanmasını takip eden sınırlı işlemlerde, General Electric'in hisse başına değeri yüzde 2,1 düşerek 12,68 dolara kadar geriledi ve şirketin piyasa değeri 111 milyar dolar oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksinde işlem gören Walgreens Boots Alliance'ın hisse başına değeri ise yüzde 4,4 değer kazanarak 67.45 dolara kadar yükseldi ve firmanın piyasa değeri 66,5 milyar dolar oldu.

1907 yılından bu yana Dow Jones Sanayi Endeksinde yer alan ve 111 yıl ile endekste kesintisiz en uzun süreli işlem gören şirket ünvanına sahip olan General Electric hisseleri geçen sene yüzde 45 oranında değer kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dow Jones Sanayi Endeksi General Electric Walgreens Boots Alliance

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