FİNANS

General Mobile'dan TEKNOFEST'e özel yüzde 10 indirim fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

General Mobile, TEKNOFEST'e özel olarak festival alanındaki ürünlerine yüzde 10 indirim uygulayacak

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan General Mobile, Teknofest'e özel olarak festival alanındaki ürünlerine yüzde 10 indirim sunuyor.

General Mobile'dan yapılan açıklamaya göre, ürün tasarımından Ar- Ge’ye ve üretime kadar birçok sürecini Türkiye’de gerçekleştiren General Mobile, İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde teknolojiseverler ile bir araya geliyor.

General Mobile, festivaldeki standında yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları ziyaretçilere tanıtacak. General Mobile ayrıca, GM 8, GM 8 GO ve geçen günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği GM 9 Pro ürünlerinde TEKNOFEST ziyaretçilerine özel yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.

Havacılık, uzay ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefleyen General Mobile, festivalde, Türkiye’de 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasını ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği, üstün özellikleriyle dikkati çeken GM 9 Pro’nun tanıtımını da gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile TEKNOFEST

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