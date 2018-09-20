General Mobile'dan TEKNOFEST'e özel yüzde 10 indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan General Mobile, Teknofest'e özel olarak festival alanındaki ürünlerine yüzde 10 indirim sunuyor.
General Mobile'dan yapılan açıklamaya göre, ürün tasarımından Ar- Ge’ye ve üretime kadar birçok sürecini Türkiye’de gerçekleştiren General Mobile, İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde teknolojiseverler ile bir araya geliyor.
General Mobile, festivaldeki standında yerli tasarım, AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu akıllı telefonları ziyaretçilere tanıtacak. General Mobile ayrıca, GM 8, GM 8 GO ve geçen günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği GM 9 Pro ürünlerinde TEKNOFEST ziyaretçilerine özel yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.
Havacılık, uzay ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefleyen General Mobile, festivalde, Türkiye’de 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasını ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği, üstün özellikleriyle dikkati çeken GM 9 Pro’nun tanıtımını da gerçekleştirecek.
Google'a 93 milyon lira para cezası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum