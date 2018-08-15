FİNANS

General Mobile'dan Türkiye'nin "en büyük yerli" cep telefonu fabrikası

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

General Mobile, yeni fabrika yatırımı ile bu yıl 155 milyon TL'lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45'e çıkaracak

İSTANBUL (AA) - General Mobile’ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası
faaliyete geçti.

General Mobile'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yüzde 100 yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor.

Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu.

33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkati çekiyor. Söz konusu fabrika yatırımıyla yüzde 100 Türk markası olan General Mobile'ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından üretimi de Türkiye’de olacak.

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- "Hedefimiz, 45 ülkede 4,4 milyon cep telefonu üretmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, General Mobile'ın ihracatla büyüyen bir marka olduğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolunun öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçtiğini vurguladı.

Yaman, şunları kaydetti:

"Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak.

2017 yılında toplam satışımızın yüzde 16'sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla
bu oranı 2018 sonunda yüzde 20'ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz
75 milyon liraydı. 2018 sonu itibarıyla ihracat hedefimiz ise 155 milyon lira. Yeni üretim
üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken,
bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile yerli üretim

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