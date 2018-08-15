İSTANBUL (AA) - General Mobile’ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası

faaliyete geçti.

General Mobile'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yüzde 100 yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor.

Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu.

33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkati çekiyor. Söz konusu fabrika yatırımıyla yüzde 100 Türk markası olan General Mobile'ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından üretimi de Türkiye’de olacak.

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- "Hedefimiz, 45 ülkede 4,4 milyon cep telefonu üretmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, General Mobile'ın ihracatla büyüyen bir marka olduğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolunun öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçtiğini vurguladı.