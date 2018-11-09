Generali sigorta şirketi kömürden uzaklaşacağını duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Avrupalı sigorta şirketi Generali, kömür madenleri ve santrallerine sigorta yapmayacağını ve kömür işi ile uğraşan şirketleri müşteri olarak kabul etmeyeceğini duyurdu.
Sivil toplum kuruluşlarının basıkısı sonrasında Generali yönetim kurulu 9 Kasım’da kömürü terk edecek bir politika benimseme kararı aldı.
"Kömüre Küs Kampanyası" Avrupa Koordinatörü Lucie Pinson, “Generali’nin aldığı bu karar, kömürün giderek daha fazla şirket tarafından sigortalanamaz olarak kabul edildiğini gösteriyor” dedi.
Greenpeace İtalya’dan Lıca Gaboni, “Generali’nin bu kararı kömürden uzaklaşmamız gerektiğini ve kömür kullanından doğan ekonomik kayıpların önüne geçmemiz gereğine işaret ediyor” dedi.
Daha önce, Allianz, AXA ve Zurich sigorta şirketleri kömür madenleri ve kömür yakan santralleri sigortalamayacağını duyurmuştu.
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