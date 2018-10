"Gerek sermayemiz gerek likidite açısından hızla güçlü pozisyona doğru ilerliyoruz"

- "Sıkıntılı günlerimizde size şemsiye açan kamu bankaları oldu"

Geçen hafta kamu bankalarının genel müdürleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Kamu bankalarına teşekkür etmek istiyorum. Şu sıkıntılı günlerimizde bize şemsiyeyi açıp koşarak gelen kamu bankaları oldu, haklarını yemeyelim. Piyasanın çarkının dönmesi için kamu bankaları diğerleri gibi yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadılar. Tam tersine yağmurlu havada şemsiyeyi açık tutmaya çalıştılar." dedi.

- "Eldekini muhafaza etme dönemi"

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile finans sektörünün aynı gemide olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herhangi birimize bir şey olursa, yani bize bir şey olursa onlara olur, onlara bir şey olursa bize olur açık söyleyeyim. Onun için iş dünyasının sorunları konusunda bir araya geldik. Yine geçen hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız ve Çalışma Bakanlığımız ile bir araya geldik, sabah toplantıya başladık akşama kadar sürdü. Sizlerden gelen ayrıntılı talepleri bizzat birinci ağızdan ilettik. Her bir bakanımıza özellikle şunu ifadeye etmeye çalıştık; Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybı demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir. Bu bir ekonomik mücadele, bu ekonomik mücadeleyi de el birliği ile yapmamız lazım dedik. Sağ olsunlar çözüm noktasında bize yardımcı olmaya çalışıyorlar."