FİNANS

Geri dönüşüm fuarı REW İstanbul 2019 21 Mart’ta başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Tarsus Turkey’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 15 Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 21 Mart Perşembe günü Tüyap Beylikdüzü’nde başlıyor.

İstanbul, 15 Mart (DHA) - Tarsus Turkey’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği 15 Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 21 Mart Perşembe günü Tüyap Beylikdüzü’nde başlıyor.
Marka temsilcilikleriyle birlikte 10 farklı ülkeden katılımın olduğu, ayrıca Macaristan pavilyonunun da yer aldığı REW İstanbul 2019’da, geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörel yenilikler bir arada sergilenecek. Alanında Avrasya’nın lider çevre teknolojileri buluşmasını yurt içi ve yurt dışından 12 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.
Atıklarını enerjiye ve yeniden hammaddeye dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KOBİ’ler ile bunları çatısı altında bulunduran Organize Sanayi Bölgeleri, çevre sorumluluğu bulunan belediyeler, atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri, üreticiler ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen yatırımcılar REW İstanbul’da bir araya gelecek.
REW İstanbul 2019’da, geri dönüşümün geleceğini bugünden şekillendiren yeni ürün, makine, ekipman ve teknolojilerin yanı sıra, sektör gündemlerine ilişkin etkinlikler de düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fuarda düzenleyeceği konferanslarda, “Sıfır Atık Yönetimi ve Uygulamaları”, “Çevre Kanunu Değişikliği ve Getirdikleri”, “Gemi Atıklarının Yönetimi”, “Deniz Çöplerinin Yönetimi”, “Biyobozunur Atıkların Yönetimi ve Atıktan Enerji” ile “Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı Çerçevesinde Sanayi Atıklarının Yönetimi” başlıkları ele alınacak.
Çöpten enerji üretimi, geri dönüşüm ile atıklardan hammadde elde edilmesi, suyun geri kazanımı, yeni nesil çöp toplama ve çevre temizlik teknolojileri ve daha birçok yeniliğin sergileneceği, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonelin ziyaret etmesi beklenen REW İstanbul, 24 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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