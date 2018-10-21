FİNANS

Gerileyen dolar gram altını eritti

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Gram altın, bu hafta dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kaybettirdi - Gram altın, 18 Ekim'de 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 lirayı görürken cuma günü 222,3 lirayla son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi - AA Finans Analisti İslam Memiş: - "Altının gram fiyatında yaşanan bu düşüşler, yatırımcısına, altın borcu olanlara ve düğün yapacak vatandaşlara iyi bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Gram altın, bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kaybettirdi.

Ons altındaki değer kazançlarına karşın, özellikle son iki haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL'nin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 18 Ekim'de 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar geriledi. Gram altın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de bu haftayı değer kaybıyla tamamladı.

Cuma günü 222,3 lirayla son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren gram altın, haftalık bazda ise yatırımcısına bu hafta yüzde 2,95 kaybettirdi.

Gram altın sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 40 getiri sağlamayı başardı.

Son altı aydır değer kaybeden ve bu süreçte 1.160 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın ise bu seviyede etkisini artıran alımlarla ekim ayında yükselişe geçti. Ekim ayının üç haftasında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1.233,6 dolara kadar yükseldi. Bu haftayı yüzde 0,7 primle 1.226 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, sene başından bu yana ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Analistler, ABD ile Çin arsındaki ticaret savaşları, İtalya ekonomisi ve İngiltere'nin Bretix sürecine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını bu durumun da emtia fiyatlarına olumlu yönde yansıdığını söyledi.

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- Altının gram fiyatında yaşanan bu düşüşler, yatırımcısına alım fırsatı sunuyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Türkiye, AB-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başlaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) piyasaları rahatlatacak tedbirler almasının ve Amerikalı Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının Türk lirasının değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Dolar/TL'nin gerilemesinden olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya gerilediğini ifade eden Memiş,"Altının gram fiyatında yaşanan bu düşüşler, yatırımcısına, altın borcu olanlara ve düğün yapacak vatandaşlara iyi bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem uluslararası hemde yurt içi piyasalarda finansal riskler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda enflasyon, faiz, işsizlik gibi verilerin yıl sonuna kadar yüksek kalmasını beklediklerini, bu yüzden dolar/TL'de yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını ifade ederek, dolar/TL'nin kısa ve orta vade de yükselişlerini sürdürebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatında ve dolar/TL'deki yükselişlerin, gram altının tekrar toparlanmasına neden olacağına dikkati çeken Memiş, "Biz, bu yıl için 216 lira seviyesini dip, 290 lira seviyesini zirve seviyesi olarak takip edeceğiz.
Daha önce belirttiğimiz 190-290 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın için kısa vade için kademi yükselişlerde 225-230-235-240 lira seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de gram altın fiyatlarının düşüşündeki en belirgin nedenin dolar/TL'nin 5,50 seviyesini test etmesi olduğunu söyledi.

Dolar/TL'nin bu seviyelere geriliyor olmasının gram altınında aşağı yönlü fiyat hareketlerini tetiklediğini ifade eden Cevizci, "Dolar/TL'nin 5,60 üzerindeki ısrarcılığına devam etmesi halinde altının gramında yeniden 225-230 TL aralığını konuşabiliriz. Gelecek hafta yurt içinde TCMB’nin faiz kararını takip edecek. Bu karar doğrultusunda kurdaki fiyat hareketleri gram altını da etkileyecektir. Şayet kurda olumsuz bir algılama oluşmaz ise altının gram fiyatında 220 TL altına sarkmalar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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