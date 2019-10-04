Getir’in “Mama Gönder” projesi ile barınakta bakılan köpeklere mama yardımı yapıldı

Mama Gönder Projesi’nin dört yıldır 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenli olarak Haytap işbirliğinde düzenlendiğini belirten Getir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Cansu Burçoğlu, “Dört sene içerisinde 19 şehre ulaşarak, 40’tan fazla bakımevine ulaştık. 100 binden fazla kullanıcımızın bize desteği oldu. Mekaniğimiz şu şekilde, uygulama içinde herhangi bir siparişine bir mama ekleyen her kullanıcımız için biz bir dostumuzun günlük mama ihtiyacını karşılıyoruz. Bugüne kadar 45 tonun üzerinde bir mama bağışında bulunduk. Bağışlarımız Türkiye genelinde ve sene boyunca sürüyor. Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz projede 4 Ekim gecesine kadar kullanıcılarımızın katılımıyla bağış sürecimizi yürüteceğiz ve sene boyunca Haytap’ın yönlendirdiği barınaklara mama göndereceğiz” dedi.

Ataşehir Haytap Temsilcisi Çetin Şengül, Getir işbirliğiyle son dört yılda 19 şehirde 40 barınağa mama yardımı yapıldığını söyledi ve ekledi, “Getir ailesi ve tüm çalışanlarına bu işbirliği için çok teşekkür ederim.”

İnsanlarda 4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası sebebiyle duyarlılığın daha da geliştiği için barınak ziyaretlerine geldiklerini söyleyen Göktürk Hayvansevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgül Sayar, “Hayvanlarımız bu durumdan çok memnun çünkü en çok ihtiyaçları olan şey sevgi fakat gönüllü sayısı az olduğu için en muhtaç oldukları şey sevgi ve sevgiye de bolca doyuyorlar. Bu etkinlikler insanların farkındalıklarını biraz daha artırıyor, hayvanların ne durumda yaşadıklarını insanlara biraz daha gösteriyor ve sahiplenme bilincini artırmaya çalışıyoruz en çok. Maalesef hala çok fazla satın alma olayları var petshoplardan ve özellikle insanların kendi köpeklerini eşleştirme olayları durumun en acı tablosu aslında. Bu hayvanlardan bir yavru alayım, anneliği tatsın diye eşleştiriyorlar ama o yavruların takibi yapılmıyor ve maalesef barınaklar ve ormanlara düşüyorlar. Biz en çok bunu önüne geçmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz hayvanların yüzde 70’i cins hayvanlar ve hepsi ormanlar ve belediye barınakların çıkarılmış, zor koşullardan kurtartılmış hayvanlar. İnsanlara arttık satın almamanın, sahiplenmenin ve hayvanları kısırlaştırmanın bilincine ulaşmalarını istiyoruz” dedi.

