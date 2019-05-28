GfK - Almanya’da tüketici görünümü Mayıs’ta değişmedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs (DHA) - Almanya merkezli piyasa araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici ikliminin Mayıs’ta 10.1 olacağını öngördü ve tüketiciler genelindeki görünümün Mayıs’ta geçen aya göre neredeyse değişmediğini duyurdu.

GfK’ya göre, istikrar döneminin ardından tüketici iklimi bir kez daha küçük bir darbe aldı. Gelir beklentileri Mayıs’ta kısmen istikrarlı olmaya ve geçen aya göre hafif de olsa yükselmeye devam ederken, ekonomik görünüm düşüş eğiliminde hareket etmeye devam etti. Satın alma eğilimi Mayıs’ta, geçen ayki yüksek düzeyinden hafif gelirken bu dönemde ayrıca ekonomik görünüm ve gelir beklentileri arasındaki fark da açılmaya devam etti.

Ekonomik görünümdeki düşüş hafifledi

Almanya ekonomik görünümü Mayıs’ta hafif hız kaybederek düşmeye devam ederken, Mayıs ayı ekonomik görünümü geçen aya göre 1.3 puan düşüşle 1.7 puana geriledi ve son 12 ayda 32 puan gerilemiş oldu.

Küresel ekonomideki durgunluk, Brexit’e yönelik tartışmalar ve ABD’nin oluşturduğu ticari gerilimlerin yükselmesi gibi etkenler, Almanya’da tüketicilerin ekonomik görünüm üzerindeki öngörülerini etkilerken, özellikle ticari anlaşmazlıkların ihracat ülkesi olan Almanya’ya tehdit oluşturduğu belirtildi. Düşük ekonomik aktivite dönemleri de ihracat piyasalarını benzer bir şekilde etkiledi.

Bunun sonucunda Almanya ekonomisi büyüme öngörüsü de yüzde 0.5 düşürüldü. Buna rağmen Almanya ekonomisinin 2019’a iyi başladığı belirtilirken, Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 yükseldi. Almanya’nın ekonomik performansı, 2018’in son çeyreğinde yüzde 0.0 ile durağanlaşırken, üçüncü çeyrekte ise yüzde eksi 0.2 düşmüştü.

Gelir beklentilerinde hafif artış görüldü

GfK açıklamasına göre, ekonomik görünümdeki düşüşe rağmen tüketicilerin gelir beklentileri yüksek kalmaya devam etti. Mayıs ayında Almanya’da gelir beklentileri, geçen aya göre 0.9 puan artışla 57.7 puana yükselirken, söz konusu rakamın geçen yılın aynı ayına göre de beş puan daha yüksek olduğu belirtildi.

Böylece ekonomik ve gelir beklentileri arasındaki fark artmaya devam ederken, gelir beklentisinin ağırlıklı olarak olumlu iş piyasasından etkilendiği vurgulandı. Yılın ilk çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artarken, Almanya Federal İstatistik Ofisi verileri şu an Almanya’da 44.9 milyon kişinin iş sahibi olduğunu ve bu rakamın Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu ortaya koydu.

Güçlü çalışan talebinin gelir beklentilerini artırdığı belirtilen GfK açıklamasında, emekli maaşı alan kişilerin de gelirlerinin maaş eğilimlerine bağlı olması sebebiyle bu gelişmeden faydalanabileceği belirtildi.

Satın alma eğilimi geçen aya göre hafif düştü

Ekonomik görünümdeki düşüşe rağmen, Mayıs’ta satın alma eğiliminde hafif bir düşüş görüldü ve satın alma eğilimi bu dönemde 2.6 puan düşüşle 50.5 puana geriledi.

Satın alma eğilimindeki güçlü gösterge, tüketiciler arasındaki görünümün bir değişiklik göstermediğini ortaya koyarken, ekonomik belirsizlik döneminde bu durum olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Göstergedeki olumlu eğilimin ağırlıklı olarak iş piyasasındaki istikrarlı durumdan etkilendiği belirtilirken, tüketiciler arasındaki olumlu görünümün devam etmesi durumunda çalışanların işlerinin güvende olduğundan emin olmalarının önemli olduğu belirtildi. Çalışanların işlerinin güvende olduğundan şüphe etmelerinin tüketici görünümüne zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Tüketici ikliminde hafifi bozulma görüldü

GfK, tüketici ikliminin Haziran’da Mayıs ayına göre 0.1 puan düşüşle 10.1 puana gerileyeceği öngörüsünü yaparken, söz konusu hafif düşüşe rağmen tüketici ikliminin istikrarlı ve olumlu seyretmeye devam edeceğini belirtti. Daha önce olduğu gibi GfK, reel tüketici harcamalarının 2019’da yüzde 1.5 artacağını öngördü ve yerel talebin ekonominin en önemli destekçisi olacağını vurguladı. GfK açıklamasında, söz konusu durumun gelecekte devam etmesi için ticari gerilimlerin oluşturduğu belirsizlikler ve Brexit’e yönelik tartışmaların sona ermesi gerektiği uyarısı yapıldı.

