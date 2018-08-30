FİNANS

GfK: Küresel PC pazarının lokomotifi yüksek performans ihtiyacı

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

GfK'nın, küresel bilişim teknolojileri (IT) pazarına yönelik yayınladığı bir raporda, kişisel bilgisayarlara (PC) olan talebin büyük ölçüde oyun bilgisayarları ve gelişmiş bilgisayarlar gibi performans ihtiyacına bağlı arttığına dikkat çekildi.

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - GfK'nın, küresel bilişim teknolojileri (IT) pazarına yönelik yayınladığı bir raporda, kişisel bilgisayarlara (PC) olan talebin büyük ölçüde oyun bilgisayarları ve gelişmiş bilgisayarlar gibi performans ihtiyacına bağlı arttığına dikkat çekildi.
Rapora göre, küresel IT pazarında kişisel bilgisayar satışların giderek daha fazlasını lüks işlemciler, yüksek RAM, SSD ve hibrit hard disk kapasitesi olan bilgisayarlar oluşturuyor.
GfK IT sektörü uzmanı Pavlin Lazarov, tüketicilerin kişisel bilgisayarlardaki performans talebinin, tüketici bilgisayarlarının cirosunu istikrarlı hale getirmek ve artırmak için en önemli etken olduğunu vurguladı.
GfK verilerine göre;
“Tüketici bilgisayarları ve mobil kişisel bilgisayar satışları son yıllarda bir baskı altındaydı.
“Masaüstü bilgisayar satış adedi 2018’in ilk yarısında yüzde 14 düştü.
“Mobil kişisel bilgisayarlar da benzer bir dönemden geçti ve satışlar ilk altı ayda yüzde dokuz düştü.
“Ürün satış adetlerindeki bu düşüşe ragmen, bilgisayar fiyatlarındaki artışla (sabitlenmiş euro fiyatları) dengelendi.
“Masaüstü kişisel bilgisayar satışlarından elde edilen ciro aynı dönem için yüzde 5 düşerek 2 milyar euroya geriledi.
“Mobil kişisel bilgisayar satışlarından elde edilen küresel ciro ise yüzde 4 düşüşle 13.3 milyar euroya geriledi.
“Hem mobil hem masaüstü bilgisayarların ortalama satış ücreti sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 7 arttı.
“Ortalama mobil bilgisayar fiyatı yüzde 5 artışla 603 euroya yükselirken, ortalama masaüstü bilgisayar fiyatı ise yüzde 7 artışla 527 dolara yükseldi.
“Lüks işlemcili mobil kişisel bilgisayarların cirosu ilk altı ayda yüzde 2 artarken, bu kategori kişisel bilgisayar satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturdu.
“Cirodaki artış büyük ölçüde yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarlarından kaynaklandı. Bu kategorinin satış gelirleri ise ilk altı ayda geçen yıla göre yüzde 32 arttı.
“Bölgesel olarak incelendiğinde ilk altı aylık dönemde Batı Avrupa toplam cironun yüzde 37’sini, Asya Pasifik bölgesi ise yüzde 36’sını oluşturdu.
“Masaüstü bilgisayarların neredeyse yüzde 60’ı lüks işlemcili bilgisayarlardan oluşurken, oyun bilgisayarlarının satışları yüzde 26, normal kişisel bilgisayarların satışları yüzde 3 arttı.
“Dizüstü ve masaüstü kişisel bilgisayarların satışından elde edilen cironun yüzde 61’inden fazlası RAM kapasitesi 8 GM ve üzeri olan bilgisayarlardan geldi.
“Gelişmekte olan ülkelerin PC pazarına katkısı istikrarsız ve dalgalı bir dönemden sonra tekrar devam etti.
“Masaüstü pazarı ilk altı ayda Orta Avrupa’da yüzde 9 büyürken, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda yüzde 4 büyüdü.
“Mobil PC pazarı ise BDT bölgesinde yüzde 18 ve Latin Amerika bölgesinde yüzde 14 büyüdü.
“Ülke bazında Arjantin ve Brezilya mobil PC pazarına en çok katkı sağlayan ülkeler olurken, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da mobil bilgisayar pazarı gelir bazında yüzde 19 ila 36 büyüdü.
“Ukrayna’da masaüstü PC pazarından elde edilen gelirler yüzde 64 arttı.
“Endonezya hem mobil hem masaüstü PC pazarında güçlü büyürken, Tayland, Filipinler ve Hindistan mobil PC pazarına hız kattı.”

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