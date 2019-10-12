GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ziyaret etti.

GGYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretteki konuşmasında Allıoğlu, derneğin 500'e yaklaşan üye sayısıyla Ankara'nın en önemli ekonomi topluluklarından biri olduğunu belirtti.

Her zaman daha fazla üyenin dış pazarla buluşmalarını hedeflediklerini ifade eden Allıoğlu, "Bu anlamda elçilik görüşmelerini çok önemsiyor, iş birliklerimizin ihracat artışına, yeni yatırım ve ortaklıklara kapı aralayacağına inanıyoruz." dedi.

Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama da hem ülkesinde hem de Afrika kıtasında Türkler için fırsatlar olduğunu kaydetti.

Nchama, teknolojiden tarıma, tekstilden inşaata kadar tüm sektörlerde yatırıma ve üretime ihtiyaç duyduklarını, Ekvator Ginesi hükümetinin yatırımcıları desteklediklerini bildirdi.

