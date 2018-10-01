GİB mükellef bitene kadar çalışacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısında sonra da işlem kabul edeceğini bildirdi.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün 6736, 7020 ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlar uyarınca yapılacak taksit ödemelerinin son günü olduğu hatırlatıldı.

Vergi dairelerince saat 24.00'e kadar tahsilat yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Ancak vergi dairelerinde bekleyen son mükellefimiz ödemesini tamamlayana kadar vergi dairelerince tahsilat yapılmaya devam edilecektir. Yani mükellefler saat 00:00'ı geçse de ödemelerini yapabilecek." bilgisi paylaşıldı.

