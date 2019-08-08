FİNANS

GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı - Başkanlıkça; turizm, ulaştırma, lojistik, akaryakıt, tütün ile alkollü içecekler sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması adına çalıştaylar düzenlendi, alınabilecek önlemler değerlendirildi

DENİZ ÇİÇEK - Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından turizm, ulaştırma, lojistik, akaryakıt, tütün ile alkollü içeçekler sektörlerinde söz konusu sorunun azaltılması adına düzenlenen çalıştaylarda ilgili sivil toplum örgütleri ve kuruluşlara iş birliği çağrısı yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı tamamlayan Başkanlık, sektör bazlı çalışmalara da hız verdi.

Bu kapsamda; turizm, ulaştırma ve lojistik, akaryakıt ile tütün mamulleri ile alkollü içecekler alanlarına yönelik çalıştaylar düzenlenirken, nakit ekonomisi nedenli kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayla ele alındı.

- Konaklamadan akaryakıta her sektör incelendi

Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, anılan sektörün hem istihdam yaratması hem de ülkeye döviz girdisi sağlaması açısından önemine işaret edildi.

Turizmin kayıt dışılık açısından öncelikli ele alınması gereken sektörlerden olduğuna dikkat çekilen çalıştayda, konaklama ve seyahat acenteciliği anlamında sektörün durumu değerlendirildi.

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda da söz konusu alanlara yönelik atılabilecek adımların vergi gelirleri ve sektörün denetimi açısından fayda sağlayabileceği değerlendirildi.

Çalıştayda; kara, deniz, demir ve hava yollarında yük ve yolcu taşımacılığı, posta-kurye-kargo taşımacılığı, tamamlayıcı hizmetler ve gümrük işlemleri gibi konular ele alındı.

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda ise sektörünün vergi gelirleri bakımından önemine işaret edilerek, katılımcılara kayıt dışılığın tespiti ve önlenmesi içi kurumlar arası iş birliği çağrısı yapıldı.

Çalıştayda, akaryakıt ürünlerinin arz ve talebi, akaryakıt istasyonlarında ve istasyon dışında kayıt dışılığa yol açan unsurlar, akaryakıt kaçakçılığının ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik mevzuat değişikliği önerileri ele alındı.

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Tütün Mamulleri İle Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, alkol ve tütün sektörünün vergi gelirleri bakımından önemi ifade edildi.

Katılımcıların anılan sektörde kayıt dışılığın önlenmesi için kurumlar arası iş birliğine davet edildiği çalıştayda, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunlar tespit edildi.

- Nakit ekonomisine takip

GİB tarafından düzenlenen Nakit Ekonomisi Nedenli Kayıt Dışılıkla Mücadele Çalıştayı'nda ise dijital ödeme alanındaki özel şirketlerin temsilcileri dinlendi.

Çalıştayda, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeve ele alınırken, GİB koordinasyonunda nakit ekonomisini düzenleme ve denetleme potansiyeli bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin, malların takibinden paranın takibine kaydırıldığına işaret edildi.

Düzenlenen tüm çalıştaylarda, mevzuat değişiklikleri, denetim uygulamaları, teknolojiye dayalı veri paylaşımı gibi önlemlerle kayıt dışılığı azaltacak muhtemel adımlar da tartışıldı.

PARTNERTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleriTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldıING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı
Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyinErhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Çalıştay Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıt dışı ekonomi nakit turizm

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.