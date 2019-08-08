GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip

DENİZ ÇİÇEK - Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından turizm, ulaştırma, lojistik, akaryakıt, tütün ile alkollü içeçekler sektörlerinde söz konusu sorunun azaltılması adına düzenlenen çalıştaylarda ilgili sivil toplum örgütleri ve kuruluşlara iş birliği çağrısı yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı tamamlayan Başkanlık, sektör bazlı çalışmalara da hız verdi.

Bu kapsamda; turizm, ulaştırma ve lojistik, akaryakıt ile tütün mamulleri ile alkollü içecekler alanlarına yönelik çalıştaylar düzenlenirken, nakit ekonomisi nedenli kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayla ele alındı.

- Konaklamadan akaryakıta her sektör incelendi

Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, anılan sektörün hem istihdam yaratması hem de ülkeye döviz girdisi sağlaması açısından önemine işaret edildi.

Turizmin kayıt dışılık açısından öncelikli ele alınması gereken sektörlerden olduğuna dikkat çekilen çalıştayda, konaklama ve seyahat acenteciliği anlamında sektörün durumu değerlendirildi.