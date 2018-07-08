GİB'den yoğun yapılandırma tanıtım kampanyası

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete borcu olanların yapılandırma kanununun getirdiği imkanlardan yararlanabilmesi için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Bu kapsamda, borçlu şirket ve kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon SMS gönderildi.

AA muhabirinin GİB'den edindiği bilgilere göre, devlete borcu olan herkese ulaşabilmek için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütülüyor.

Bu kapsamda, GİB'in merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm bürokratlar da 81 ilde bilgilendirici toplantılar düzenliyor.

Yazılı ve görsel iletişim kanallarını da kullanan Gelir İdaresi, hazırladığı 2,2 milyon broşür, 120 bin rehber ve kent meydanlarındaki billboardlar ve outdoor TV'lerle vatandaşa kanunun getirdiği imkanları anlatıyor.

Bu kapsamda, borçlu şirket ve kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon SMS gönderildi.

- Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.