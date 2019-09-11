"Gıda, en az savunma sanayi kadar önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıdanın, en az savunma sanayi kadar önemli ve hayati olduğunu vurgulayarak, "Hükümetimizin gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaptığı her çalışmaya Borsa olarak destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kopuz, İSTİB'in Eminönü'ndeki merkez binasında düzenlenen hayvancılık ve kırmızı et ticaretine ilişkin istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayileşme sürecinde köy nüfusunun çok hızlı düştüğünü, tarımda makineleşmenin ise plansız yapıldığını söyledi.

Kopuz, "Sonuçta, tarım üretimimiz istediğimiz gibi gelişmedi. Artan nüfusumuzu beslemekte zorlanmaya başladık. Bu gidişi değiştirmek, tarımda önemli bir dönüşüme imza atmak için Tarım ve Orman Şurası'nın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de kırmızı et sektörü özelinde bir hazırlık toplantısı yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Gıdanın, en az savunma kadar önemli ve hayati olduğunu vurgulayan Kopuz, şöyle devam etti:

"200 yıl önce başlayan sanayi devrimi, tarımda makineleşmeyi arttırdı, iş gücünü azalttı. Tarımda çalışanlar azalsa da tarım üretimi katlanarak arttı. Sanayi devrimi öncesi dünya nüfusu 800 milyonun altındaydı. Makineleşmemiş tarım ile dünya kaynaklarının 1 milyar kişiyi bile beslemesi mümkün değildir. Bugün ise bilişim devrimi sürecindeyiz. Bu süreçte tarımdaki iş gücü daha da azalıyor. Bilişim devrimi nimetlerinden faydalanan ülkelerin tarım üretimi daha da artıyor."