FİNANS

Gıda fiyatlarına fren stratejisi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kurulacak 66. Hükümet'in en önemli gündem maddelerinden birini gıda fiyatlarındaki artışın oluşturması beklenirken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesince alınan tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması planlanıyor - Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek - Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerinin genel kalitesini artırmak amacıyla tarladan tüketiciye soğuk zincir yatırımları desteklenecek

DENİZ ÇİÇEK - Kurulacak yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birini bazı gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış oluşturacak. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesince belirlenen tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması hedefleniyor.

Son dönemde etten patatese kadar çeşitli gıda ürünlerinin fiyatlarında gerçekleşen artış, ilgili kurumların çeşitli tedbirleri uygulamaya koymasıyla aşıldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, ürünün tarladaki üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerinde fiyatlarında meydana gelen artışların nedenlerini analiz etti. Bu konuda, başta zayiat oranları ve aracılık ücretleri olmak üzere aşırı fiyatlanmaya yol açan faktörlere yönelik bazı tedbirler uygulamaya konuldu. Bu konudaki tedbirlerin kalan kısmı da yeni hükümetin kurulmasıyla yılın ikinci yarısından itibaren devreye girecek.

AA muhabirinin, ekonomi politikaları açısından da yeni hükümetin "yol haritası" niteliğini taşıyacak AK Parti'nin seçim beyannamesinden yaptığı derlemeye göre, komitenin kararları hızla hayata geçirilecek. Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal ve kurumsal düzenlemelere devam edilecek.

Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerinin genel kalitesini artırmak amacıyla tarladan tüketiciye soğuk zincir yatırımları desteklenecek. Tarım ürünlerinin paketlenmesi, perakende satış noktalarına sevk edilmesi ve perakende satış noktalarında sergilenmesi hususlarında belirlenen uluslararası standartlara tam uyum sağlanacak. Tedarik zincirinin kritik noktalarından biri olan toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılması ve modernizasyonuna yönelik yasal düzenlemeler tamamlanacak.

Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dikkate alınacak. Desteklerde sadeleştirmeye gidilerek, bunların etkinliğini artırılacak.

Bu kapsamda, lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi de sağlanacak. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılacak. Bu yıl 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımı tamamlanacak.
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- Destek paketi açıklanacak

Öte yandan, tarladan mağazalardaki satış ortamına kadar taşıma, depolama ve satış noktalarında soğuk zincir kurulmasının desteklenmesine yönelik paketin de yeni hükümetin kurulmasının ardından açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda, ürünlerin zayi oranının düşürülmesi için ambalaj tesisleri kurulması teşvik edilecek. Soğuk zincir içinde gelen ürünler marketlerde de soğutmalı alanlarda satışa sunulacak.

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