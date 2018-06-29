Gıda fiyatlarına fren stratejisi

DENİZ ÇİÇEK - Kurulacak yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birini bazı gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış oluşturacak. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesince belirlenen tedbirlerin kalan kısmının yılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulması hedefleniyor.

Son dönemde etten patatese kadar çeşitli gıda ürünlerinin fiyatlarında gerçekleşen artış, ilgili kurumların çeşitli tedbirleri uygulamaya koymasıyla aşıldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, ürünün tarladaki üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerinde fiyatlarında meydana gelen artışların nedenlerini analiz etti. Bu konuda, başta zayiat oranları ve aracılık ücretleri olmak üzere aşırı fiyatlanmaya yol açan faktörlere yönelik bazı tedbirler uygulamaya konuldu. Bu konudaki tedbirlerin kalan kısmı da yeni hükümetin kurulmasıyla yılın ikinci yarısından itibaren devreye girecek.

AA muhabirinin, ekonomi politikaları açısından da yeni hükümetin "yol haritası" niteliğini taşıyacak AK Parti'nin seçim beyannamesinden yaptığı derlemeye göre, komitenin kararları hızla hayata geçirilecek. Bu kapsamda, üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal ve kurumsal düzenlemelere devam edilecek.