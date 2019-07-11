"Gıda fiyatlarında denge için yapısal reform şart"

"Gıda enflasyonunun, genel enflasyon üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu sürekli vurguluyoruz. Bunu bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Yalnız bu noktada bir konuya dikkati çekmek istiyorum; meyve ve sebze fiyatları düştü. Ancak bu durum, enflasyon için olumlu olsa da üretici için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Karlılığı azalan, hatta zarar eden üreticiler, önümüzdeki yıl için ekim kararlarını gözden geçirecektir. Ekimler azalırsa yeniden yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani fiyatların mevsimin de etkisi ile düşmesine sevinirken, tarımda planlı ilerlemenin önemini unutmamak gerekiyor. Gündelik değil, uzun vadeli etkileri olacak yapısal önlemler alınması şart."

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, gıda fiyatlarına ilişkin, "Fiyatların mevsimin de etkisi ile düşmesine sevinirken, tarımda planlı ilerlemenin önemini unutmamak gerekiyor. Gündelik değil, uzun vadeli etkileri olacak yapısal önlemler alınması şart." dedi.

- "Teşviklerin gıda israfının önlenmesine katkı yapacağını düşünüyorum"

İlhan Koyunseven, geçen günlerde TBMM’ye sunulan On Birinci Kalkınma Planı’nın yapısal önlemler konusunda önemli adımlar içerdiğini, planda, tarım konusunda önemli kararlar alındığını ve hedefler belirlendiğini kaydetti.

Planda, soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiatı önlemeye yönelik taşıma araçlarının modernizasyonunun teşviki ile ilgili de bilgiler olduğuna işaret eden Koyunseven, "Bu teşviklerin de gıda israfının önlenmesi konusuna katkı yapacağını düşünüyorum." dedi.

Taze meyve sebze piyasasında oluşan yüksek fiyat artışlarını dengelemek amacıyla seracılık ile modern sulama sistemlerinin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Koyunseven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda dağıtım zincirindeki maliyetlerin azalması için üretimde daha iyi örgütlenmiş aracıların kullanımı desteklenecek ve lojistik maliyetini düşürecek bir yapı oluşturulmaya çalışılacak. Ayrıca, bitkisel ve hayvansal ürün ihtisas borsaları tesis edilerek piyasada derinlik

sağlanması planlanıyor. Biz de derinlikli bir piyasa ve gıda enflasyonuyla mücadele kapsamındaki çalışmalara destek veriyoruz. Ürün İhtisas Borsası'nın devreye alınmasından sonra fiyat dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Ürün İhtisas Borsası'nın üreticinin önünü görmesini, ürününün değerini bulmasını sağlayacağı da açıktır."

Koyunseven, belli mal ve hizmet alımı harcamalarında taksit sayısının artırılmasına yönelik iş dünyasının taleplerini karşılamaya yönelik yeni kararlar alındığını belirterek, "Çeşitli ürünler için yapılan kredi kartı taksit düzenlemelerinin piyasayı hareketlendireceğini ve ekonomimize ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.

