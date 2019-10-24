Gıda ihracatında beklenti 13 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkan Vekili Rint Akyüz, gıda ihracatında bu yıl beklentilerinin 12-13 milyar dolar olduğunu belirterek, "Sıkıntıları aşarsak bu rakam ilerleyen yıllarda ivmelenerek artacaktır." dedi. Ürün bileşenlerinin tek çatı altında sergilendiği ve "Life Sciences Ingredients" konseptiyle üç fuarın birleştiği etkinlik İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. "Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Food & Nutritional Ingredients", "Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Pharmaist" ve "4. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Cosmetics & Home Care Ingredients 2019" isimli üç organizasyon, tek çatı altında yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonel alıcıyı bir araya getirdi. Fuarların açılışında konuşan Akyüz, fuarların sektörü açısından büyük önem arz ettiğini kaydederek, bu tür fuarların başarılı geçmesinin Türk ürünlerinin yurt dışına daha çok ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Bugün üç ayrı fuarın bir arada düzenlendiğini, gıda, kimya ve kozmetik içerikleriyle alakalı bu etkinliklerin ilerleyen yıllarda ayrılabileceğini dile getiren Akyüz, üç fuarın içeriklerinin "hayat bileşenleri" olarak adlandırıldığını bildirdi. Akyüz, fuarların gıda, kimya, kozmetik, kişisel bakım, deterjan ve ev bakımı içerikleri üreten sektör oyuncularının yurt dışına açılması için önemli bir fırsat sunduğunu, etkinlikler sayesinde Türkiye'nin bölgesindeki önemli pazarlara ihracatının artabileceğini vurguladı. Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde bir milyarı aşkın nüfusun yaşadığını, bu kişilerin gıda ticaretinin 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu anlatan Akyüz, Türkiye'nin bu ticaretten çok düşük pay aldığını aktardı. - "Gıda ihracatı 12 milyar dolar civarında" Akyüz, Türkiye'nin yıllık gıda ihracatının 12 milyar dolar civarında olduğunu ve bu rakamın birkaç yıldır artmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, gıda alanında çok güçlü. Kendi altyapısı ve hammadde gücüyle Türkiye sadece kendisini değil çevresini de besleyebilme kabiliyetine sahip. Ancak burada akıllı planlama yapılmalı. Topraklarımız, üreteceğimiz tarım ürünleri sınırlı. Tarımını sanayisine entegre edemeyen hiçbir ülke kalkınamamıştır. Biz de tarımımızı sanayiye entegre ederek tarımımızı kalkındırmak zorundayız. Bu birlikteliği sağlayabilmek için iyi planlama lazım."