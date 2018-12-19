Gıda Komitesi toplandı

Gıda Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Gıda Komitesi toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ilgili kurum başkanları katıldı.

