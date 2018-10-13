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Gıda sektörü temsilcileri ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Enflasyonla mücadele sürecinde üyelerimiz ellerini taşın altına koymuştur ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir. Denetimlerde iyi niyetle işini yürüten ticaret erbaplarıyla, diğerleri arasında ayrım yapılmasına azami özen gösterilmeli"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin enflasyonla mücadele sürecinde ellerini taşın altına koyduğunu belirterek, "Ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir. Denetimlerde iyi niyetle işini yürüten ticaret erbaplarıyla, diğerleri arasında ayrım yapılmasına azami özen gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi başkan ve üyeleri, Baran'ı ziyaret etti.

Gıda sektörü temsilcilerinin ekonomik durum ve denetimler konusundaki sorunlarını dinleyen Baran, Türkiye ekonomisinin yaşadığı zor günleri atlatabilmesi için bütün aktörlerin fedakarlık yaptığını bildirdi.

Baran, denetimlerde ticari işletmelerin müşterilerin gözünde zor duruma sokulmaması gerektiğini belirterek, "Eğer buna dikkat edilmezse oluşan kamuoyu baskısıyla üyelerimiz vatandaşın gözünde zor duruma düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik saldırılara karşı tüm ülkenin kenetlendiğini vurgulayan Baran, "Bu süreci el ele vererek atlatacağımızdan kimsenin kuşkusu yok. Enflasyonun ekonomiye yapacağı negatif etkileri biliyoruz ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı destekliyoruz. Sürecin uygulamasında tüm kesimlere görev düşüyor." ifadesini kullandı.

- "Üyelerimizi denetliyoruz"

Reel sektörün ekonomik saldırılardan birebir etkilendiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele sürecinde üyelerimiz ellerini taşın altına koymuştur ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir. Denetimlerde iyi niyetle işini yürüten ticaret erbaplarıyla, diğerleri arasında ayrım yapılmasına azami özen gösterilmeli.

ATO bünyesinde oluşturulan Disiplin Kurulu ile üye denetimleri gerçekleştiriliyor. Bizler kapıya gelen müşterisini siftah yapmayan komşusuna gönderen Ahilik geleneğinden geliyoruz. Ben bütün üyelerimizin bu geleneği ve ruhu bildiğine ve bu süreçte birlik beraberlik ruhu dışında hiçbir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum."

Açıklamaya göre, bu görüşmenin ardından ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti ile Sebze ve Meyveciler meslek komiteleri ortak toplantı yaptı.

Toplantıda, sektörlerin durumunun belirlenmesi amacıyla, bu komitelerin yaklaşık 10 bin üyesi baz alınarak bir araştırma yapılması kararlaştırıldı. Araştırmayla, ticari işletmelere yönelik denetimler ve etkileri, cezai yaptırımlar, kayıt dışılık ve stok konuları başta olmak üzere, üyelerin denetim uygulayan kuruluşların yaptırımları karşısındaki durumu tespit edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası enflasyonla mücadele Gürsel Baran

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