Gıda sektörü temsilcileri ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin enflasyonla mücadele sürecinde ellerini taşın altına koyduğunu belirterek, "Ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir. Denetimlerde iyi niyetle işini yürüten ticaret erbaplarıyla, diğerleri arasında ayrım yapılmasına azami özen gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi başkan ve üyeleri, Baran'ı ziyaret etti.

Gıda sektörü temsilcilerinin ekonomik durum ve denetimler konusundaki sorunlarını dinleyen Baran, Türkiye ekonomisinin yaşadığı zor günleri atlatabilmesi için bütün aktörlerin fedakarlık yaptığını bildirdi.

Baran, denetimlerde ticari işletmelerin müşterilerin gözünde zor duruma sokulmaması gerektiğini belirterek, "Eğer buna dikkat edilmezse oluşan kamuoyu baskısıyla üyelerimiz vatandaşın gözünde zor duruma düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.