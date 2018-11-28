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Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen ve Bursa'da gıda sektöründe uluslararası rekabeti arttırmayı hedefleyen UR-GE projesi kapsamında alım heyeti faaliyeti başladı.

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen ve Bursa'da gıda sektöründe uluslararası rekabeti arttırmayı hedefleyen UR-GE projesi kapsamında alım heyeti faaliyeti başladı. Bursa'da bulunan Merinos AKMM'de düzenlenen organizasyona 33 farklı ülkeden 160’a yakın yabancı alıcı katılırken Bursalı firmalarla buluştu.
UR-GE projesi kapsamında bugüne dek düzenlediği üç ayrı alım heyeti faaliyeti ile 500’ün üzerinde yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, yeni bir alım heyeti programına daha imza attı. Düzenlenen alım heyeti faaliyetine katılan 70’in üzerinde gıda sektörü temsilcisi, iki gün sürecek etkinlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen önemli zincir mağazaları, gıda distribütörleri ve gıda ithalatçısı firmaların yetkilileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.
“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GIDA SEKTÖRÜ OYUNCULARI BURSA’DA”
Alım heyeti faaliyeti öncesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın tarım ve gıda alanındaki zenginliğini uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma taşımak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. BTSO’nun özellikle UR-GE projeleri ile Türkiye’deki tüm oda ve borsalara model olan bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gıda sektöründe yürüttüğümüz UR-GE projemiz kapsamında bugün dördüncü alım heyeti faaliyetimize imza atıyoruz. Gıda sektörü ihracatına ivme kazandıracak önemli bir adım olan bu etkinliğimizde dünya genelinden 160 iş insanı firmalarımızla bir araya gelecek. Dubai’nin en önemli süpermarket zinciri Almaya’dan Fas’ın en büyük toptancısı Damandis’e, İngiliz Urenfood firmasından Azerbaycan’ın Neptün firmasına kadar dünyanın en önemli gıda oyuncuları şirketlerimizle iş görüşmeleri gerçekleştirecek” dedi. Konuşmasında Türkiye ekonomisinin kalkınmasında en önemli itici gücün dış ticaret ve ihracat olduğuna vurgu yapan Başkan Burkay, “Bursamız ülkemizin ihracatına yön veren en önemli kentler arasında. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile gıda alanında da firmalarımızı uluslararası düzeyde oyuncu haline getirecek çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Etkinliğimizin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“BURSALI FİRMALAR BTSO LİDERLİĞİNDE DÜNYA İLE BULUŞUYOR”
Bursa’nın önemli bir ticaret kenti olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO liderliğinde Bursalı firmaların potansiyellerinin dünya ile buluştuğunu kaydetti. UR-GE kapsamında gerçekleştirilen alım heyeti faaliyetinin dünya genelinde yapılan çalışmalara kıyasla oldukça kaliteli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “BTSO, UR-GE projeleri ile çok farklı sektörde çalışmalar yürütüyor. Gıda sektörü de gelişime açık en önemli alanlardan biri. Uluslararası firmaların, Bursalı iş insanlarımızla buluşacağı bu etkinliğin Merinos AKKM’de düzenlenmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a, Meclis Üyesi Sayın Burhan Sayılgan’a ve ilgili komite üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliklerin sayısı artacak ve şehrimiz hedeflerine koşmaya devam edecek” diye konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri alım heyeti faaliyetine katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.

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Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştuGıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

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