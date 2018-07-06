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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı atama yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, bulundukları unvanda 31 Aralık 2017 itibarıyla azami çalışma süresini tamamlayan taşra teşkilatı yöneticileri için bu yıl yer değişikliği yapılmayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, bulundukları unvanda 31 Aralık 2017 itibarıyla azami çalışma süresini tamamlayan taşra teşkilatı yöneticileri için bu yıl yer değişikliğine gidilmeyecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan taşra teşkilatı yöneticileri, bu yılın haziran-eylül döneminde resen yer değişikliğine tabi tutulmayacak.

Öte yandan, Bakanlığın, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden tarımsal yayım ve tarımsal danışmanlık sertifikaları sahiplerinin, bir yıl içinde, başvuru tarihinden en fazla 3 yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri halinde sertifikaları vize edilecek. Bu şekilde vize edilen sertifikalarda, veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alınacak.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi gazete Taşra Teşkilatı Yer değiştirme

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