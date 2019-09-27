Gıda ve İçecek Sanayi yol haritasını belirledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 26 Eylül 2019 Perşembe günü İstanbul’da Arama Konferansı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yapılan açıklamaya göre, TGDF belli periyotlarda gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek değişen gündemi ve stratejileri değerlendirdi.

Konferansta TGDF'nin ulusal ve küresel düzeydeki gelişmeler, riskler ve fırsatlar çerçevesinde odaklandığı konular ile bunlara ilişkin alınan aksiyonlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, dünyanın değiştiğini ve sektör olarak buna hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bizlere ki 2000'li yılların başında bir araya gelerek kurduğumuz platform, bugün 26 üye derneğiyle büyük bir Federasyon haline geldi. Geride bıraktığımız yıllara ben şahsım olarak dönüp baktığımda, gerçekten birlikte çalışmanın, ele ele vermenin ortaya ne kadar büyük ve güzel yapılar çıkardığını görüyor ve tüm sektörümüzle gurur duyuyorum."