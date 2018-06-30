"Gıda ve tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar olmalı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ve tarımda 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için çiftçinin daha fazla desteklenmesi ve yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayısta gıda ve tarım sektöründe ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artışla 1 milyar 475 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 3,5 azalışla 1 milyar 305 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Söz konusu ihracatın ocak-mayıs döneminde ise yıllık yüzde 9,2 arttığına ve 7 milyar 388 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Bayraktar, bu dönemde ithalatın ise yüzde 15 artışla 6 milyar 238 milyon dolara çıktığını aktardı.

Gıda ve tarımda dış ticaret fazlasının mayısta 170 milyon dolar, ocak-mayıs döneminde 1 milyar 149 milyon dolar olduğuna işaret eden Bayraktar, "18 milyar doları bulan gıda ve tarım ihracatında hedefimiz, en kısa zamanda 40 milyar dolara ulaşmak olmalıdır. Bu hedef için de çiftçimiz ve üretim daha fazla desteklenmeli, yapısal sorunlar çözülmelidir. Sadece iç pazara yönelik üretimle tarımda istikrarı sağlayamayız. Daha fazla ihracat yapmanın yolu daha fazla üretmekten, daha fazla üretmek de daha fazla ihracattan geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ihracatın sekteye uğraması durumunda oluşacak gelir kaybının çiftçiyi sıkıntıya düşürdüğünün altını çizerek, ihracat yetersiz olduğunda arz sorununun da ortaya çıktığını ifade etti.

