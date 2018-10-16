FİNANS

Gıdada enflasyonu düşürme seferberliği

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan seferberliğe çok sayıda gıda firması da katıldı. Tüketicilerin fiyat artışından en çok etkilendiği gıda sektöründe firmalar yüzde 10'dan başlayan oranlarda indirim yapmaya başladı - "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek veren ulusal ve yerel market zincirleriyle gıda firmaları, mandıra, bakliyat, hububat, et, meyve ve sebze gibi temel gıda ürünlerinin de içinde bulunduğu seçili ürünlerde indirim taahhüdü veriyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan seferberliğe çok sayıda gıda firması da katıldı. Tüketicilerin fiyat artışından en çok etkilendiği gıda sektöründe firmalar, yüzde 10'dan başlayan oranlarda indirim yapmaya başladı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 24,52 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, bu artışta gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan yüzde 27,70 yükseliş etkili oldu.

Gıda grubunun yıllık enflasyonunda tahminlerin ötesindeki sert yükselişi, temelde döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerindeki olumsuz arz koşulları nedeniyle yükselen işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandı.

Yeni Ekonomi Programı'nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda da firmalara ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunuldu.

Firmalar da fiyat oynaklıkları ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için yapılan çağrıya karşılık verdi. Bir haftada farklı sektörlerden çok sayıda firma programa destek vereceğini açıkladı.

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek verenler arasında çok sayıda gıda firması da yer aldı. Böylelikle tüketicinin fiyat artışlarından en fazla etkilendiği gıdada, enflasyonun düşmesine katkı sağlanacak.

Programa destek veren ulusal ve yerel market zincirleriyle gıda firmaları, mandıra, bakliyat, hububat, et, meyve ve sebze gibi temel gıda ürünlerinin de içinde bulunduğu seçili ürünlerde en az yüzde 10 oranında indirim taahhüdü verirken, "enflasyonlamucadele.org.tr" adresinde programa destek veren firmalar ve yaptıkları kampanyanlara yer veriliyor.

- TOBB'dan programa destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oda ve borsalara yazı gönderilerek, üyelerinin indirim kampanyasına katkıda bulunmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda, TÜFE'de yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istendi.

TOBB'un üyelerinden indirim yapmasını istediği ürünler arasında, un, bebek maması, bulgur, ekmek, makarna, kırmızı ve beyaz et, süt, peynir, yumurta, sıvı yağ, çeşitli meyve ve sebzeler, kuruyemiş bakliyat, salça, zeytin, şeker ve bal gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla gıda maddesi yer aldı.

Öte yandan hanehalkı bütçesinde en çok paya sahip olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi açısından, tarım sektöründe de enflasyonu sınırlandıracak politikalar uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TARKİM AŞ, GÜBRETAŞ gibi kuruluşlar da tarımsal üretim maliyetlerini düşürülmesi için gübre ve bitki koruma ürünlerinde indirim yapıyor.

Ayrıca Et ve Süt Kurumu ile Atatürk Orman Çiftliği mağazalarında fiyatlarda indirime gidilirken "Hal Yasası" düzenlemesiyle de meyve sebze fiyatlarının düşmesi hedefleniyor.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Dicle Elektrik'ten basın açıklamasıDicle Elektrik'ten basın açıklaması
Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacakKimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı enflasyon gıda

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

Motorinde 29 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorinde 29 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.