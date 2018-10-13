FİNANS

"Gıdada iyi markamızın olması lazım"

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Benim global bir marka özlemim var. Bizim başka sektörlerde yaptığımız çok iyi işler var. Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım" - (Marketlerdeki indirimler) Bunların logoları var, 'topyekun mücadele' ve 'enflasyonla mücadele' diye. Yüzde 10 indirim gördüğünüz yerden rahatlıkla alabilirsiniz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Benim global bir marka özlemim var. Bizim başka sektörlerde yaptığımız çok iyi işler var. Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım." dedi.

Pakdemirli, Malatya'da Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, güneş enerjisi kullanılan kayısı kurutma sistemini inceledi.

Daha sonra Malatya Ticaret Borsası'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada birinci sırada yer aldığını söyledi.

Pakdemirli, dünya nüfusunun ve şehirleşmenin arttığını belirterek, "Bugün çiftçilerimizin ortalama yaşı 55. Yeni jenerasyon çiftçilik yapmak istemiyor. Onları özendirmemiz lazım, işte genç çiftçi projeleriyle desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek olduğunu ve daha fazla hizmet beklediğini dile getiren Pakdemirli, azalan bakanlık sayısıyla artık koordinasyonun daha iyi işlediğini ifade etti.

Halkla daha iç içe olmaları gerektiğini söyleyen Pakdemirli, bu nedenle il ziyaretlerini de önemsediğini belirtti.

- Gıda sektöründe 'global marka' hedefi

Pakdemirli, kayısı, zeytin gibi Türkiye'de üretilen fiyat yapıcıları oldukları prestijli ürünleri, "daha iyi nasıl yapılabilir" noktasında çalışılması gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgili çeşitli önerileri dikkate aldıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Çünkü üretimi, satışı, her şeyi bizde. Biz 2-3 dolara satıp, sonra yabancının 22 dolara satmasını izliyoruz. Benim global bir marka özlemim var. Bizim başka sektörlerde yaptığımız çok iyi işler var. Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım. Gıdada markalaşmak demek birkaç yüz milyon lira para harcamak demek. Bunu da bugünkü ekonomik koşullarda iş adamlarımızdan beklemek belki çok doğru değil. O zaman biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak genel bir şemsiye, global bir marka oluşturalım istiyoruz."

Toprak Mahsulleri Ofisinde kayısı satılması yönünde talep olduğunu dile getiren Bakan Pekdemirli, bunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "Milli duruştan dolayı marketlerimize teşekkür ediyoruz"

Pakdemirli, bu hafta enflasyonla mücadele kapsamında bir toplantı düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Perakende sektöründen gelen bir arkadaşınız olarak, ben de zincir mağazalarla görüştüm ve bunlar önemli bir indirim yaparak, 50 kadar üründe yüzde 10 indirime gittiler. Bu da enflasyonla mücadelede milli bir duruş oldu. Bu milli duruştan dolayı marketlerimize teşekkür ediyoruz. Bunların logoları var, 'topyekun mücadele' ve 'enflasyonla mücadele' diye. Yüzde 10 indirim gördüğünüz yerden rahatlıkla alabilirsiniz. Bu hem ulusal hem de yerel marketlerinizde olabilir."

Konuşmasının ardından Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Bakan Pakdemirli'ye kuru kayısı hediye etti.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdıkBakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık
HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitimHTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda Malatya tarım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Doğalgazda yeni dönem...

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Besicilere müjdeli haber! Bakanlık duyurdu, ödeme miktarı arttırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

TEMA: Enerji yatırımlarında öncelik verimlilik ve tasarruf olmalı

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

İTHİB’den tekstil mühendisliği öğrencilerine burs ve iş

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

Bakan Pakdemirli: Besiciden alınan et fiyatını artırdık

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

Akbank Caz Festivali’nden çocuklara özel atölyeler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.