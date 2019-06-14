Gıdada taklit ve tağşişe 36,5 milyon liralık ceza

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca, bu yıl ramazan ayını da içine alan dönemde 452 bin 477 gıda denetimi yapılırken, incelemeler sonucu 36 milyon 542 bin liralık ceza verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanlıkça gıda kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, gıda denetim görevi yapan denetçi sayısı 2002 yılında bin 500 iken, geçen yıl sonunda 6 bin 825'e çıktı. Denetçi sayısı haziran ayı itibarıyla 7 bin 129'a ulaştı.

Denetim sayısı ise 2002 yılında 39 bin 646 iken geçen yılın sonu itibarıyla 1 milyon 124 bin 918'i buldu. Bu yıl ramazan ayını da içine alan 1 Ocak-10 Haziran döneminde denetim sayısı 452 bin 477 olarak kayıtlara geçti.

Verilen idari para cezası sayısı da 2002'de bin 544 iken, geçen yılın sonu itibarıyla 18 bin 164'e yükseldi. İdari para cezası sayısı bu yıl 10 Haziran'a kadar 5 bin 39 olarak gerçekleşti.

Bakanlık, yaptığı denetimler sonucunda bu yıl savcılıklara 62 suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sayı 2002 yılında 551 iken geçen yıl sonunda 186 olmuştu.