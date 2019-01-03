MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Gıdada geçen yıl fiyat artışı en yüksek ürün yüzde 184 ile kuru soğan, fiyat düşüşü en yüksek ürün ise yüzde 23 ile limon oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de yıllık enflasyon yüzde 20,3 olurken, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 25,11, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 2,39 olarak hesaplandı.

Geçen sene bir önceki yıla göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 113 ürünün fiyatında artış gözlenirken, 4'ünün fiyatında gerileme gerçekleşti.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 184 ile kuru soğan olurken, bu ürünün kilogram fiyatı 1,47 liradan 4,18 liraya çıktı. Kuru soğanı yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması, yüzde 67 ile karnabahar, yüzde 62 ile kuru üzüm, yüzde 61 ile pırasa, yüzde 57 ile sivri biber izledi.

Ketçapta ve yeşil soğanda yüzde 55, tahinde yüzde 52, kekte yüzde 44, patlıcan, çarliston biber ve margarinde yüzde 43, armutta yüzde 42 fiyat artışı görüldü.