FİNANS

Gıdalardaki tuza yakın takip

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan çalışmayla yıl sonundan itibaren hazır ambalajlı gıdalarda tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak - Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu durum da ifade edilecek

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, 31 Aralık 2019'dan itibaren hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan tuz miktarlarının belirtilmesi gerekecek.

AA muhabirinin Tuza Dikkat Haftası nedeniyle Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, gıda güvenilirliğini sağlama görevi bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin azaltılması yönündeki çalışmalara bu hedef doğrultusunda devam ediyor.

Tuz; tat ve aroma vermesi, kıvam artırıcı etkisi, gıdaların muhafazası gibi amaçlarla gıdalara eklenirken, kullanılması elzem minimum tuz miktarının belirlenerek gıdaya eklenmesi gerekiyor.

Sindirim sisteminde besinlerin emilimine yardım eden, hücreler arası sıvı dengesinin sağlanması, kasların kasılması ve sinir iletilerinin transferi için de önemli bir besin öğesi olan tuz, fazla tüketilmesi durumunda kalp-damar rahatsızlıkları, hipertansiyon, vücutta suyun tutulması (ödem) ve osteoporoz gibi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketimini 5 gramın altında önerirken, Bakanlıkça da Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle, gıdalardaki tuzun azaltılması için çok sayıda adım atıldı. Buna göre, tuz oranı, ekmeklerde en az yüzde 25, kavurmada ağırlıkça yüzde 40, salçalarda en az yüzde 64, kırmızı pul biberde yüzde 22 düşürüldü. Sofralık zeytinde tuz miktarı ağırlıkça maksimum yüzde 8 ile sınırlandırılırken, peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı çeşidine göre değişmekle birlikte yüzde 35-61 azaltıldı. Tuz tebliğiyle de tuz etiketlerinde "Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun" ibaresinin yer alması zorunlu hale getirildi.

- Tuz miktarı belirtilecek

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğiyle de 31 Aralık 2019'dan itibaren hazır ambalajlı gıdaların 100 gram veya 100 mililitresi üzerinden beslenme bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu tarihten itibaren hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek gıdaların etiketinde, gıdanın 100 gram veya 100 mililitresinde bulunan enerji değeri, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarlarının belirtilmesi zorunlu olacak.

Bir gıdaya dışarıdan tuz ilave edilmemesi, yani tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklandığı durumlarda bu durum beslenme bildiriminin yapıldığı yere (besin öğelerinin miktarının bildirildiği bölüm) yakın bir yerde belirtilecek.

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gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tuz Tuza Dikkat Haftası

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