FİNANS

Giresun Fındık Müzesi projesi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş: - "Giresun'u fındıkta bir yerlere getirme arzusundaysak, turizmde bir yer edinmek istiyorsak ve özellikle de yabancı turistin gezebileceği, vakit geçirebileceği anıt bir eser yaratmak istiyorsak Giresun Fındık Müzesine ihtiyacımız var"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Giresun'u fındıkta bir yerlere getirmek, turizmde bir yer edinmek ve özellikle de yabancı turistin gezebileceği, vakit geçirebileceği anıt bir eser yaratmak için Giresun Fındık Müzesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İbaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 50-60 yıldır gündemde olan Giresun Fındık Müzesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Projenin Giresun ve Giresun fındığı için hayati önem arz ettiğini vurgulayan İbaş, "Giresun denilince akla gelen tek şey fındık olduğuna göre ürünle ilgili her şey Giresun için önemli. Bu önemi taçlandıracak mega proje de bizce Giresun Fındık Müzesi'dir. Yapılması gereken tek şey müzenin yapılacağı alanın devlet tarafından tarafımıza tahsisinin gerçekleştirilmesidir. Giresun'u fındıkta bir yerlere getirme arzusundaysak, turizmde bir yer edinmek istiyorsak ve özellikle de yabancı turistin gezebileceği, vakit geçirebileceği anıt bir eser yaratmak istiyorsak Giresun Fındık Müzesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İbaş, projenin hayata geçirilmesi için Giresunlulardan destek istedi.

Müzede fındık kırma fabrikası, kavurma, imalat yerleri ile canlı bir üretim hattı ve satış yapılacak bölümlerin olacağını belirten İbaş, şunları kaydetti:

"Yine bu alanda Giresun Kalite Çikolata Evi kurmak istiyoruz. Herkesin kendisine özel çikolatasını yapabileceği ve bunu satın alarak evine ve sevdiklerine götürebileceği bir konsept oluşturulacak. Giresun ve fındık konularını içeren silikon heykellerle yapılmış kırsal yaşamı anlatan bir ortam kurmak istiyoruz. Giresun'un milli mücadele döneminde yaptıklarını anlatan bir sinema odası da kurulacak. Proje kapsamında tüm çeşitlerin yer alacağı bir bahçe tesis edilecek."

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