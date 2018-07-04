Giresun Fındık Müzesi projesi

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, Giresun'u fındıkta bir yerlere getirmek, turizmde bir yer edinmek ve özellikle de yabancı turistin gezebileceği, vakit geçirebileceği anıt bir eser yaratmak için Giresun Fındık Müzesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İbaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 50-60 yıldır gündemde olan Giresun Fındık Müzesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Projenin Giresun ve Giresun fındığı için hayati önem arz ettiğini vurgulayan İbaş, "Giresun denilince akla gelen tek şey fındık olduğuna göre ürünle ilgili her şey Giresun için önemli. Bu önemi taçlandıracak mega proje de bizce Giresun Fındık Müzesi'dir. Yapılması gereken tek şey müzenin yapılacağı alanın devlet tarafından tarafımıza tahsisinin gerçekleştirilmesidir. Giresun'u fındıkta bir yerlere getirme arzusundaysak, turizmde bir yer edinmek istiyorsak ve özellikle de yabancı turistin gezebileceği, vakit geçirebileceği anıt bir eser yaratmak istiyorsak Giresun Fındık Müzesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.