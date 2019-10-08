Giresun ile Torino arasında "fındık iş birliği" anlaşması

Bölük, Giresun fındığının çikolata çeşitlerinde kullanım olanakları, pazar araştırması, yatırım maliyetleri gibi bilgilerin yer alacağı raporun, fındık çikolata üretimiyle ilgili yatırımcılara yol gösterecek bir kaynak olacağına işaret etti.

Heyetin, bölgedeki işletmelerde gerçekleştirilecek çikolata üretimini yerinde görüp karşılıklı bilgi alış verişinde bulunacağını belirten Bölük, "Sonrasında edinilen deneyimler raporlanarak her iki ülkenin sektörlerine fayda yaratabilecek bir veri bankası oluşturulacaktır. Elde edilecek bilgiler ve literatür taraması sonucundaki bilgiler ışığında 'Giresun Fındığıyla Çikolata Üretimi Araştırma Raporu' hazırlanacak." dedi.

Giresun Tombul fındığının coğrafi işaret tescilinin alındığını, AB'deki tescil sürecinin ise devam ettiğini ifade eden Bölük, "Çok kısa sürede AB tescili de gerçekleşecektir. Bizim fındıktaki kalite ve üretim potansiyelimizi, İtalyan dostlarımızın çikolata deneyimiyle birleştirecek bu proje, daha güzel ve mutlu geleceklere vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Torino Ticaret Borsası Temsilcisi Guido Cerrato ise ileriye dönük yapılacak ortak çalışmada iyi sonuçlar elde edileceğine inandığını söyledi.

Cerrato, Torino'da 72 çikolata üretimi yapan firmanın bulunduğunu belirterek, kentte her yıl kasım aylarında sektörle sektörle ilgili fuar düzenlendiğini dile getirdi.

Projenin tanıtımının ardından, taraflar arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

