FİNANS

"Giresun kalite fındık" logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Coğrafi işaret logolu ürün üretmek ve bunu kamuoyuna sunmak anlamında ciddi talepler var" - "Coğrafi işaret logolu ürünlerin kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması için de yoğun çabalarmız bulunuyor"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, coğrafi işaret tescil belgeli "Giresun kalite" fındıkların pazarlanması için firma ve kurumlardan yoğun yetki belgesi talepleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine, Giresun "tombul" fındığı için 2001 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlattı.

Bir süre önce de Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma sonucu Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerinin de coğrafi işaret tescillerinin yapıldığını ifade eden Bayraktar, bu çalışmayla Giresun'a özgü fındık çeşitlerinin güvence altına alındığını vurguladı.

- Firmalardan yoğun talep var

Pazarlama yetki belgesi için firmalardan yoğun taleplerle karşılaştıklarını ifade eden Bayraktar, bugüne kadar Birliğe bağlı kooperatiflerin de aralarında yer aldığı 20 firmaya belge verildiğini, 10 firmanın başvurusunun ise incelendiğini aktardı.

Bayraktar, çok sayıda başvurunun da değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında doğru bir iş yaptığımızı biliyorduk ama kamuoyunda oluşan olumlu tepki ve üretici firmaların yoğun talepleri aslında bunun doğru olduğunu gösterdi. Coğrafi işaret logolu ürün üretmek ve bunu kamuoyuna sunmak anlamında ciddi talepler var."

- Giresun fındığı korunacak

Giresun "tombul", "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerinin korunmasını hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, "Dünyada Giresun fındığı bir marka. Tüm dünyada aslında Giresun'a has, özgü, aroması kuvvetli, damak tadı güçlü bir ürün olan Giresun kalite fındık adı altında başka ürünler de piyasaya sunulabiliyordu. Biz bu değeri korumak için çok ciddi çaba içerisinde olacağız." dedi.

Giresun "tombul" çeşidi için geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusunda da bulunduklarını anımsatan Bayraktar, sürecin devam ettiğini, coğrafi işaret logolu ürünlerin kullanımının tüm Türkiye ve özellikle tüm dünyada yaygınlaşması için de yoğun çabalarının olduğunu vurguladı.

- FİSKOBİRLİK coğrafi işaret logolu ürün üretimine başladı

Bayraktar, birlik olarak coğrafi işaret logolu ürünlerin üretimine de büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Üreticiden tüketiciye güvenli gıda, güvenli ürün ulaştırma adına Giresun kalite fındıklar için coğrafi işaret belgesi aldık. Bu konuya büyük önem veriyoruz. Birlik olarak coğrafi işaretli logolu ürünlerin üretimine başladık." diye konuştu.

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coğrafi işaret FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar Giresun kalite fındık yetki belgesi

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