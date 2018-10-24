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Giresun Limanı'na 5 yılda 240 milyon lira yatırım hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Murat Solak: "120 milyon liralık bir yatırım yapıldı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de en az 120 milyon lira daha yatırım yapılacak"

GİRESUN (AA) - Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Murat Solak, limana 120 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de en az 120 milyon lira daha yatırım yapılacak." dedi.

Solak, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yeni yıldan itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Giresun Limanı'nda hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Yılda 200 geminin ağırlanacağını ifade eden Solak, limanın Giresun ve Türkiye ekonomisine katkı sağlar hale geleceğini kaydetti.

Solak, Giresun Limanı'nın 8 yıllık bir kullanım hakkı kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Limanın yeni sahipleri Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Tiryaki Grubu ve ortaklarıdır. Giresun Limanı, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için çok büyük öneme sahip. Şu ana kadar 120 milyon liralık bir yatırım yapıldı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de en az 120 milyon lira daha yatırım yapılacak."

Limanda ağırlıklı olarak transit gemilerin ağırlanacağına işaret eden Solak, bunun da şehir içi trafiğe yoğunluk getirmeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

- İç Anadolu Bölgesi'nin tedarik merkezi olacak

Murat Solak, limanda sıklıkla görülecek ürünlerin başında tahıl ve yağlı tohumlar grubunun geldiğini ifade ederek, "Giresun Limanı özellikle İç Anadolu Bölgesi için bir tedarik merkezi haline gelecek. Ayrıca yeni yapılan yollarla birlikte Giresun Limanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin belli şehirleri için çok önemli bir lojistik merkezi olacak." diye konuştu.

Şehrin estetiği için maksimum gayret gösterdiklerini vurgulayan Solak, şunları kaydetti:

"Özellikle sahil şeridinin güzelliği ve bu konudaki estetik görünümüyle ilgili çok dikkatli davranıyoruz. Deposuz bir liman ne yazık ki dünya üzerinde olmadığı gibi Türkiye'de de mümkün değil. Hem kapasiteyi en verimli şekilde kullanmak hem de estetik olarak en iyi seçenekleri değerlendiriyoruz. Depolama sistemi için yatay yapılar kullanırken en tepe noktası 12 metreyi geçmeyecek şekilde bir inşaat çalışması yapıyoruz."

- İstihdama katkı

Solak, limanın en önemli pozitif etkisinin, şehre yapacağı ekonomik katkı olduğuna işaret ederek, "Şehrin esnafına çok önemli faydalar sağlanacak. Ayrıca şoför kooperatifleri başta olmak üzere birçok meslek dalı için de yeni ekmek kapıları açılacak. Limanda 30 kişi istihdam ediyoruz. Bu rakam yılbaşından sonra, gelecek yıl içerisinde 100'e ulaşacak. Dolaylı yollardan liman ile iş yapacak olanlarla önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakam 2 bine ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
gemi Giresun Limanı ticaret yatırım

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