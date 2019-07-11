FİNANS

Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerine coğrafi işaret verildi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: -"Dünyada Giresun fındığı diye bir isim, marka değeri var"

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Türk Patent ve Marka Kurumundan Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitleri için coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını söyledi.

Bayraktar, genel müdürlük binasında dört firmaya pazarlama yetki belgesi verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, 2001 yılında Giresun tombul fındığı için coğrafi işaret belgesi alındığını anımsattı.

Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmayla Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitlerinin de coğrafi işaret tescillerinin yapıldığını vurgulayan Bayraktar, bu çalışmayla fındık çeşitlerinin güvence altına alındığını kaydetti.

Bayraktar, "Dünyada Giresun fındığı diye bir isim, marka değeri var. Kabul edilen bir yaklaşım var. Giresun'da bu tarımı yapanların emeğine değer katma anlamında bir ölçü koymak gerekiyordu. Paydaşlar ve FİSKOBİRLİK olarak bu yönde çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bayraktar, tescil belgesinin Giresun fındığına değer katacağını belirterek, "Perakende sektörü zaten var ama geniş anlamda bir değer katacak. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Dört firmaya coğrafi işaret tescil belgesi kapsamında pazarlama yetki belgesi verildiğini aktaran Bayraktar, sürecin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Bayraktar, konuşmasının ardından firma yetkililerine yetki belgelerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaret FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar Giresun sivri ve kalınkara fındık çeşitleri

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