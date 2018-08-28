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Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,53-13,79 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,53-13,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN
CİNSİ

EN
DÜŞÜK

EN
YÜKSEK

SATIŞ
ŞEKLİ

Kabuklu tombul fındık

13,53

13,79

HMS

Kabuklu sivri fındık 11,24 11,24 HMS Kabuklu kara fındık 11,24 11,24 HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Fındık fiyatları Giresun Giresun Ticaret Borsası

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