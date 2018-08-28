Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,53-13,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
13,53
13,79
HMS
Kabuklu sivri fındık 11,24 11,24 HMS Kabuklu kara fındık 11,24 11,24 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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