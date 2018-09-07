GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,04 liradan satıldı.
Borsada bugün işlem gören tek ürün, kabuklu tombul fındık oldu. Kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,04 liradan işlem gördü.
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