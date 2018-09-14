Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,04-14,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
14,04
14,10
HMS
Kabuklu kara fındık 11,75 11,75 HMS
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