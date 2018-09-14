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Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,04-14,10 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,04-14,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN
CİNSİ

EN
DÜŞÜK

EN
YÜKSEK

SATIŞ
ŞEKLİ

Kabuklu tombul fındık

14,04

14,10

HMS

Kabuklu kara fındık 11,75 11,75 HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Fındık fiyatları Giresun Giresun Ticaret Borsası

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