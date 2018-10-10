Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,53 liradan satıldı.
Borsada bugün işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.
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