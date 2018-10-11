GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsası'nda kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,28-13,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
13,28
13,53
HMS
Kabuklu kara fındık 11,49 11,49 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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