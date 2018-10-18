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Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan satıldı.

Borsada bugün işlem gören tek ürün fındık oldu.

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Fındık fiyatları Giresun Giresun Ticaret Borsası

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